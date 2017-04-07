Bu kez 7 katlı binadan atlamaya kalktı

3 Nisan'da İzmit 42 Evler üst geçidinde intihar girişiminde bulunan Suat B. (38) kendini bu kez binada atmaya kalktı.

Suat B. (38) 3 Nisan Pazartesi günü İzmit Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi 42 Evler üst geçidine çıkarak intihar girişiminde bulunmuştu. 38 yaşındaki Suat B. köprüye çıkıp kendini atmak istemişti. Daha sonra polis ve vatandaşların çabasıyla indirilmiş gözyaşlarına boğulmuştu. Çalıştığı iş yerinden çıkarılan Suat B.'nin içeride 2 aylık maaşının kaldığı bu yüzden ölmek istediği öğrenilmişti.

BU KEZ METRUK BİNAYA ÇIKTI

Suat B. bugün de ilk intihar girişiminde bulunduğu üst geçidin yakınındaki 7 katlı metruk bir binaya çıktı. Şahsı gören vatandaşların haber vermesi ile bölgeye gelen polis, itfaiye ve 112 ekipleri Suat B.'yi ikna etmek için yarım saat uğraştı. Yarım saatin sonunda ikna edilen Suat B. ifadesin alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kerim YAVUZ

D-100'Ü KİLİTLEYEN İNTİHAR GİRİŞİMİ