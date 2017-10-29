Bu kez oyun da kötüydü

Uzun bir aradan sonra maç naklen yayın programında olmayınca internette Yenikent 41’den izledik dünkü maçı. Kocaelispor taraftarı ilk yarı Çorum kale arkasındaydı, çekim de oradan yapıldı. Sevgili İboday’a emeği, bu önemli hizmeti için teşekkür edelim. 9 bin kişi kapasiteli tribünlerde 4-5 bin dolayında taraftar vardı. Numaralı ve maraton hemen hemen doluydu. Çorumlular şampiyonluk havasına girmiş gibiydi. Bizden 150-200 kişi vardı. Maç başladığında polis bizim taraftarlardan bir kaçını yaka paça alıp götürdü.

İLK 40 DAKİKA SAHADA YOKTUK

Teknik ekibimiz beklendiği gibi bir maç sonra santraforda İshak’a dönüş yaptı. Kanatta Gökdeniz yerine Burak Özbakır vardı. İlk 40 dakika oyunun tüm kontrolü ev sahibi ekipteydi. 15’nci dakikada kişisel hatadan golü yedik ama rakibin birkaç önemli gol girişimi daha vardı. Bizim takım orta alanda çok top kaybı yaptı. Düşünün ki, 40 dakika bırakın pozisyon bulmayı, rakip ceza alanına bile giremedik. Resmen rezilleri oynadık. Devrenin sonlarına doğru biraz kıpırdadık, iyi takım olduğumuzu hatırladık. Yerden paslarla rakip kaleye bir iki atak bindirmesi yaptık.

KARŞILIKLI BİREYSEL HATALAR

Topun genelde bizde olduğu bu süreçte beraberliği yakaladık. Sol tarafta kazanılan serbest atışta Kadir Öge ceza alanına ortaladı, aslında zor top değildi ama kaleci nasıl olduysa meşin yuvarlağı elinden kaçırdı. İshak doğru zamanda, olması gereken yerdeydi. Bireysel hatayla yediştik, aynı şekilde attık. Son 5 dakika oynanıyordu ve soyunma odasına 1-1 girmek önemliydi. Ancak yapamadık. 2 dakika sonra Ali Keten’in beklenmedik ıskasıyla rakip pozisyon buldu ve kaçırmadı. Hemen dönüşünde İshak ile 2-2’ye yaklaştım ama değerlendiremedik. Devre 2-1 bitti.

3-1’DE BİTTİ SANDIK, BIRAKMADIK

İkinci yarıya aslında fena başlamadık, duran toptan beraberlik golüne de yaklaştık ama ilk 1 saatin ardından yine durduk. Rakip atak üstüne atak yaptı ve 68’de farkı ikiye çıkartan golü yaptı. Maçı buradan çevirmek uzak bir olasılıktı, bizim takım tamamen havlu atar sandık ama yanıldık. Rakibin savunmaya çekilmesi ne fırsat bilen Yeşil-Siyahlı ekibimiz oyun atak üstünlüğüne eline aldı. Kenar yönetimin Mehmet hamlesi oyuna biraz hareket geçirdi, sonlara doğru Onur Kandöken de sahadaydı. İyice riskleri aldık. 88’de Onur elverişli durumda golü yapamadı.

2 DAKİKA KALA 3-2’Yİ BULDUK

Uzatmaların ortasında elle oynama sonucu kazandığımız penaltıyı İshak gole çevirince, gerçi sadece 2 dakika kalmıştı ama yine de olur mu olur demeye başladık. Ne yazık ki, tam takım golü düşünce rakip son dakika dördüncüyü buldu. Hemen ardından da hakemin bitiş düdüğü geldi. Bizim gibi oynamayı düşünen bir rakip, bu faktör şansımız olabilir, iyi bir sonuçla dönebiliriz diyorduk. İlk yarının son 5 dakikası ile son dakikalar dışında sahada yoktuk. iki golde bireysel hatalar öne çıktı. Ali Keten kariyerinin en kötü maçını oynadı.

Son haftalarda üst üste berabere kaldığımız haftalarda oyun olarak hep üstündük. Hatta kaybettiğimiz Tekirdağ ve Utaş maçlarında hiç fana değildik. Bu kez sonuç gibi oyun da kötüydü. Tamam, rakip dişliydi de, bizim takımı 10 dakika dışında bu sezon ilk kez bu kadar etkisiz, isteksiz gördüm diyebilirim. Üzgünüz ama önümüze bakmak zorundayız. Cumartesi günü İsmetpaşa’da Elaziz Belediyespor engelini ne yapıp edip aşmalıyız.

8 yılda Karamürsel İ.Y’ndan A Milli Takımın kapısına

Türkiye son günlerde Portekiz’in S.Lizbon takımında forma giyen, aynı zamanda Ümit Milli takımda oynayan 1.92’lik yetenek Merih Demiral’ı konuşuyor. A Milli Takım Teknik Patronu Lucescu ondan geleceğin yıldızı diye övgü ile söz ediyor, kadroya alacağıyla ilgili mesajlar veriyor. Peki, kim bu Merih, hangi kulüpten yetişti, kim keşfetti?

İLK ADIM KARAMÜRSEL İ.Y’NDA

1998 Karamürsel doğumlu Merih. Henüz 9 yaşında Karamürsel İ.Y futbol okulunda sahalara ilk adımı attı. 11 yaşına geldiğinde lisans çıkartıldı. Henüz ikinci sezonunda dikkatleri üzerine çekti. Türkiye Şampiyonası maçlarında üç büyükler onu kıskaca aldı. O dönem F.Bahçe alt yapısında görev yapan İzmitli antrenör Tolga Şambay transferi için çok büyük çaba harcadı. Sonuçta yapılan teklifler içinde en cazibi Fenerbahçe’den gelmişti. Merih, 2010 yılında Sarı-Lacivertli kulübün yolunu tuttu.

SERBEST KALMA BEDELİ:45 MİLYON EURO

5 yıl F.Bahçe’nin çeşitli yaş gruplarında forma giydi, genç, ümit milli takımlara davet edildi. 2015 yılında A takıma yükselmesi beklenirken, o tercihini yurt dışı için yaptı ve Portekiz’in Alcanenense Kulübü’ne gitti. 1.92 boyundaki futbolcu sadece 6 ayda Portekiz’in dünyaca ünlü kulüpleri Porto, Benfica, S. Lizbon’un dikkatini çekti. Merih, birçok yıldızı yetiştiren S.Lizbon’u tercih etti. Portekiz Kulübü kısa bir süre önce Merih’in serbest kalma bedelini 45 milyon Euro olarak ilan etti.

ERDOĞAN VE ŞAMBAY’I KUTLUYORUZ

2009 yılında, yani 8 yıl önce Karamürsel İ.Y alt yapısındaki genç, bugün A Milli Takımın ve Avrupa’nın gündeminde. Hep ne diyoruz, bu kentin futbolcu potansiyeli çok zengindir, ne cevherler var. Yine söylediğimiz bir şey var; Karamürsel İ.Y bu kentin futbol alt yapısı el güçlü kulüplerinden biridir. İşte bu kentten, o kulüpten, bir yıldız daha çıktı. Onu ilk keşfeden Başkan Muharrem Erdoğan’in şahsında Karamürsel İ.Y kulübünü, F. Bahçe’ye alıp vitrine çıkartan sevgili Tolga Şambay’ ı kutluyor, sevgili Merih kardeşime de Allah yolunu açık etsin diyorum.

Fatih Uraz’ın kitapları

Gazetemizde köşe yazarlığı yapan İzmit’in eniştesi, bir dönemin Milli takım kalecisi, günümüzün teknik adamı Fatih Uraz’ın dünü kadar yayınlanmış üç kitabı vardı. İlki Adamın Abdalı kaleci olur, ikincisi Futbolun Arka Bahçesi, üçüncüsü ise Kaleciyi Vurun. Uraz’ın kısa bir süre önce iki kitabı birden çıktı. Kalede İz Bırakanlar ve Kalecinin Seyir Defteri.

Sağ olsun Fatih Hoca geçen gün ziyarete geldiğinde iki yeni kitabını imzalayarak bana hediye etti. TÜFAD, Türkiye çapında bu kitapların dağıtımını yapıyor. Futbolla ilgilenenlerin, antrenörlerin, özellikle kaleci olmak isteyenlerin adeta başucu kitabı bunlar. Okumak, öğrenmek lazım. Şöyle bir göz gezdirdim de, fotoğraflarla süslenmiş, birçok ayrı konuya yer verilmiş. Sıkılmadan okunacak türden kitaplar.

Herkese tavsiye ediyorum. Kitapları almak için TÜFAD Kocaeli Şubesi ile irtibata geçebilirsiniz. Ücretsiz dağıtım yapıldığını da hatırlatayım.

Enver Güler, canlı yayın konuğu

Kocaeli TV’de pazartesi akşamlarının erkan klasiği Top Ağlarda programında uzun bir aradan sonra bu akşam özel konuğumuz var. Hodri Meydan grubu liderlerinden Enver Güler ile birlikte olacağız. Tribünlerde yaşanan tüm gelişmeleri, merak edilen tüm konuları Güler ile konuşacağız. Güler ayrıca gelen soruları da yanıtlayacak. Güler’den dünkü Çorum Belediyespor maçına dair gözlemlerini de alacağız.

Öyle sanıyorum ki taraftarın gözü kulağı bu akşamki yayında olacak, Güler soru yağmuruna tutulacak. Bu arada programımızda yeni bir uygulama başlattık. Yayını izlerken çektiğiniz fotoğrafları 0.531.9299223 nolu WhatsApp hattına gönderirseniz, bir sonraki haftaki yayında bunları paylaşacağız. Uygulamaya büyük ilgi bekliyoruz. Programımız saat 21.00’de başlıyor, şimdiden iyi seyirler diliyorum.