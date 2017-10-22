Bu kez yattılar demeyeceğim

İzmit’te ligin ortalama ekiplerinden Payas’ı konuk ettik. 4 maçlık beraberlik serimizi bozmak için bir kez daha gece maçında İsmetpaşa’da toplandık. Bu gece maçları da bize yaramadı. Yine klasik sıkıntılarımızı yaşadık, zaten Payas’ın üzerimize gelmek gibi bir niyeti olmadığı için savunma anlamında bir sıkıntımız ortaya çıkmadı, ancak ilerde çok fazla gereksiz şişirme top deniyoruz, uzun zaman sonra Burak Özbakır 11’de başladı İshak ise yedekti. Ki, ben bunu doğru buluyorum. Ancak hem boy olarak uzun değiliz, hem yerden paslaşma yeteneğimiz bana göre en büyük gücümüz, ancak biz yine dakika 1’den dakika 90’a kadar şişirme denedik ve zaten uzun savunmacılardan kurulu Payas defansını şişirmelerle bir kere bile zorlayamadık. Maçın ilk pozisyonunu da büyük yetenek vaat eden yaşına göre de çok sağlam fiziği olan inşallah yıllarca Kocaelispor büyük işler yapacak olan Gökdeniz ile yakaladık. Sağ çaprazdan kaleye sert vuran Gökdeniz’in şutunu kaleci son anda kornere çeldi, bu ilk atağımızdı. Soyunma odasına 0-0 gidildi ve o an tribünlerin en az %70’i bu gidişle bu maçta böyle bitecek diyordu.

İkinci yarı da ilk yarının kopyası oldu. Payas tamamen oyunu sahasında kabullendi, biz gereksiz şişirmelerle vakit harcadık, 76. dakikada Burak Özbakır’ın kafa vuruşuna da kaleci son anda uzandı, son dakikalar oyunu tamamen onların yarı sahasına yıkmamıza rağmen yine tehlikeli pozisyon bulamadık. O dakikaya kadar maçı iyi yöneten hakem Yakup Özhan 89. dakikada açık bir penaltımızı vermedi. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim ama bu da kesinlikle bahane olmamalı. Biz o dakikada o penaltıya kalmamalıyız. Nitekim gol gelmedi, Kocaelispor üst üste 4. beraberliğini aldı. Bana göre futbolculara da kızamayız, çünkü ruhsuz değiller gerçekten istiyorlar ama özellikle rakip kapanınca elden bu kadar geliyor, iddia ediyorum ki biz burada berabere kaldığımız takımların çoğunu deplasmanda yeneriz. Bu sene play- off barajını zorlayacağız, oralarda gidip geleceğiz gibi gözüküyor. Alt sıralarda olacağımızı asla düşünmüyorum ama şampiyonluğa oynamak hayalcilik olur. Kocaelispor camiasının ruhu her daim yarışmacıdır, bu sene benim isteğim play-off barajından kopmayalım, play-off’a kalırsak artık orada bambaşka hikaye bekler. Haftaya ligin en iyi kadrosuna sahip olan Çorum Belediyespor’a konuk olacağız. İnşallah 3 puanı alıp bir şahlanma yaşarız.