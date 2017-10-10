Bu kış nasıl geçecek?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'yi bol kar yağışlı bir kışın beklediğini belirterek, "Bu sene normal, beklenen bir kış mevsimi olacak gözüküyor. Bazı yıllardaki gibi ılık bir kış olmayacak. Sıcaklık normal değerlerde olacak. Türkiye genelinde kar yeteri kadar yağacak. Batıdan doğuya kadar tüm Türkiye kar yağışından nasibini alacak." dedi.

Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört mevsimin de yaşandığı şanslı ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Küresel ısınmanın tüm dünyayı olduğu gibi özellikle son yıllarda Türkiye'yi de hissedilir şekilde etkilemeye başladığını dile getiren Şen, "Küresel ısınmanın getirdiği iklim değişikliğine yıllardır dikkati çekiyorduk. Ancak bu uyarılar gözle görülür olmadığı için tam olarak kavranamıyordu. Şimdi ise iki yıldır bu iklim değişikliği ülkemizde yaşanmaya başlandı. İşte aşırı sıcaklar, dolu yağışı falan. Bu durumu artık sürekli yaşayacağız. İnsanlarımızın buna alışması gerekiyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Şen, bu yıl yaşanan sıcaklık rekorlarına dikkati çekerek, "Türkiye'de ciddi şekilde iklim değişikliği yaşanıyor. Artık yaz mevsimi uzadı. Eylül de bir yaz mevsimi oldu. Kış ve yaz arasındaki geçiş dönemi daraldı ve daralmaya devam edecek. Sıcak bir yazdan sonra eylül ve ekim de buna ayak uydurdu. İşte son dönemde yavaş yavaş serin hava kendini göstermeye başladı. Eylülde sonbaharı göremedik. Sonbahar yeni başlıyor. Bu ayın 15'inden sonra sonbaharı göreceğiz." şeklinde konuştu.

"Normal sıcaklıklarda bol kar yağışlı bir kış"

Şen, kasımın yarısından sonra da yavaş yavaş kışın kendisini göstermeye başlayacağını belirterek, şunları anlattı:

"Bu sene normal, beklenen bir kış mevsimi olacak gözüküyor. Bazı yıllardaki gibi ılık bir kış olmayacak. Sıcaklık normal değerlerde olacak. Türkiye genelinde kar yeteri kadar yağacak. Batıdan doğuya kadar tüm Türkiye kar yağışından nasibini alacak. Ancak şöyle bir durum dikkati çekiyor; özellikle doğuda sıcaklıklar biraz yüksek görülüyor. Öyle çok dondurucu soğuklar olmayacak gibi duruyor. Ancak bu, kar yağışının fazla olması demektir çünkü kışın sıcaklık yüksek olursa daha çok yağar."

İSTANBUL'DA 3-4 KERE GÜZEL KAR YAĞIŞI OLUR

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, en çok İstanbul'da kışın nasıl geçeceğinin merak edildiğini vurgulayarak, "İstanbul malum Türkiye'nin megakenti. 15 milyon civarı insan burada yaşıyor. Dolayısıyla buradaki iklim koşulları daha çok ilgi çekiyor. Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'da da normal değerlerde bir kış bekliyoruz. Yani sıcaklık normal değerlerde ve kar yağışlı olacak. İstanbul'da 3-4 kere güzel kar yağışı olur. Şehir merkezinde ısıdan dolayı kar pek kalmıyor ancak kentin kuzeybatı bölgelerinde kış mevsimini tam olarak yaşayacağız." ifadelerini kullandı.