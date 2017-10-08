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Bu kışı da yerli dizi izleyerek geçireceğiz

Bu kışı da yerli dizi izleyerek geçireceğiz

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Ayşegül KALAYCI- Bu hafta İzmit’teki anketimizde sokaktaki vatandaşa, “Televizyonda hangi yerli diziyi izliyorsunuz. En son hangi film için sinemaya gittiniz? En beğendiğiniz yerli komedyen kimdir?” gibi sorular sorduk. Hemen herkesin kaçırmadan takip ettiği yerli dizi var. Beğenilen komedyen konusunda ise  genellikle farklı görüşler belirtiliyor. Cem Yılmaz adı  küçük bir farkla öne çıkıyor.

İŞTE HALKIN DÜŞÜNCESİ

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