Bu kışı da yerli dizi izleyerek geçireceğiz

Ayşegül KALAYCI- Bu hafta İzmit’teki anketimizde sokaktaki vatandaşa, “Televizyonda hangi yerli diziyi izliyorsunuz. En son hangi film için sinemaya gittiniz? En beğendiğiniz yerli komedyen kimdir?” gibi sorular sorduk. Hemen herkesin kaçırmadan takip ettiği yerli dizi var. Beğenilen komedyen konusunda ise genellikle farklı görüşler belirtiliyor. Cem Yılmaz adı küçük bir farkla öne çıkıyor.

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