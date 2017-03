Bu konuma kolay gelinmiyor

Bu yazıyı yazmak için bilgisayarın başına oturdum. Ne yazayım diye konu arıyorum, kafamda bir giriş oluşturmaya çalışıyorum. Geçen haftayı şöyle bir zihnimden geçirdim. Bir hayli hareketliydi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kocaeli Şubesi yöneticilerini ağırladım. Uzun uzun sohbet ettik, memleketin halini konuştuk.. Salı günü sabah saatlerinde KOÜ Rektörü Prof.Dr.Sadettin Hülagü ziyarete geldi. Sohbet ettik. KOÜ’nün yeni projelerini anlattı. Perşembe sabahı, Başkan Karaosmanoğlu, İzmit Tramvayının ilk deneme seferine davet etti. Gittim.. Büyük keyif aldım. Tramvayın içinde fotoğraf çektirdik. Başkan Karaosmanoğlu, Genel Sekreter Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Doğan beni aralarına aldı, tramvay kabini içinde sarmaş dolaş çok güzel bir tarihi fotoğraf çektirdik.

………………

Bunlar, resmi temasların bir bölümü. Bir önceki hafta Kocaeli Valisi Sayın Hasan Basri Güzeloğlu sabah erken saatlerde “Birlikte kahve içelim, sohbet edelim” diye ziyarete gelmişti. Ayrıca, her gün ortalama 25-30 kadar okurla yüz yüze veya telefonla görüşüyorum.

Her yaştan, her sosyal sınıftan, her siyasi görüşten insanlar. Arıyorlar.. Sıkıntılarını anlatıyorlar. Yazılarım hakkında yorum yapıyorlar. Kimi eleştiriyor, kimi övüyor. Ama herkesle görüşüyorum. Herkesi dinliyorum. Herkese karşı samimi davranıyorum, içimden geçeni söylüyorum.

Hiç biri benim talebim değil. Vırt-zırt şehrin valisi, rektörü, belediye başkanı ile konuşayım, onlarla birlikte olayım, fotoğraf çektireyim diye bir beklentim yok. Tam tersi kaçarım. Ortalıkta gözükmemeye, her gün kendi işimi en iyi şekilde yaptıktan sonra evime çekilmeye özen gösteririm.

Ama bu şehir, beni bir konuma getirdi. Güveniyor insanlar. Sağcısı da, solcusu da.. İnançlısı da ateisti de, kadını erkeği, genci yaşlısı. Elbette bana kızanlar, nefret edenler de vardır. Ama bu şehir beni bir konuma getirdi. Belki de bu şehirde başka kimseye kolay kolay nasip olmayacak bir konuma getirdi. Siz benim yazılarımı okudunuz, inandınız, güvendiniz. Bu bir sinerji yarattı.

İnsanlar, kent yöneticileri, kimi konuları benim üzerimden, benim kalemimle kente anlatmayı tercih eder oldu. İnsanlar, benimle konuşup, fikirlerini anlatmayı, benim fikirlerimi dinlemeyi ister oldu.

Balıkçı tezgahının başındayım.. Eve balık alıyorum. Tanımadığım biri yaklaşıyor, “İsmet Bey, sizin yazınızı okumuştum. Fener Balığının kavurmasını övmüştünüz. Anlatır mısınız?. Ben de eve Fener Balığı alacağım” diyor.. Hiç tanımadığım bir okurum arıyor, “Eşimle Kıbrıs’a tatile gideceğiz. Sizden çok Kıbrıs yazısı okuduk. Nerelere gidebiliriz. Hangi oteli tavsiye edersiniz” diye soruyor. Doğrusu hoşuma gidiyor…

Pek çok okurum, hayatımı, yaşam biçimimi biliyor. Hastalıklarımdan söz ediyorum, insanlar arıyor “Kendine dikkat et” diye nasihat ediyor. “Sigarayı bırak, artık şu içkiyi azalt” diyorlar. Dostça.. Severek..

Kocaelispor taraftarı arıyor, “Abi ne olacak halimiz” diye soruyor..

Yine geçen hafta örneğin İsmail Kalkandelen aradı. Sağlığımı sordu. Bir büyüğüm olarak nasihat etti. Geçen hafta bir başka akşam, çok değerli dost, eski milletvekili İbrahim Artvinli ile, rahmetli Mevlüt Ustanın kurucusu olduğu Geçit Restaurant’ta birkaç saat Türkiye siyaseti ile ilgili sohbet imkanı buldum.

………….

40 yılı devirdim bu şehirde, bu mesleğin içinde. Sadece gazetecilik yaptım. Bu şehrin zengin, varlıklı, kafasına göre yaşayan, racon kesen bir hemşerisi olmadım. Ama her kesimden insanla ilişki kurabilen, konuşabilen, tercih edilen, saygı gösterilen bir konuma geldim.

Giyimine kuşamına dikkat etmeyen, saçı başı dağınık, ortalıkta gözükmektense, gidip evinde eşinin dizinin dibinde televizyondan maç izlemeyi tercih eden, aslında yabani bir adamım. Nasıl bu konuma geldim diye bazen kendi kendime düşünüyorum.

Yalan söylemedim. Kimseye haksızlık yapmadım. Kentin en üst seviyedeki yöneticileri ile her zaman ahbaplığım oldu, her zaman görüşebildim. Ama kimseyi rahatsız etmedim. Kimseden en küçük bir kişisel menfaat talebim olmadı. Siz yazdıklarımı okuyorsunuz ya.. Aslında yüz yüze temaslarımda, sohbetlerimde de hiç kimsenin yanında lafımı esirgemedim. Bakanların, Başkanların, Valilerin yanında da her zaman büyük bir özgüvenle aklıma gelen, ağzıma gelen her şeyi söyleyebilecek cesareti kendimde buldum. Yalakalık yapmadım. Ama samimi oldum.

Yazı yazmak, yazı ile derdini, meramını en iyi şekilde anlatmak, Allah vergisi bir yetenek işi. Gördüğümü yazdım. Duyduğumu yazdım. Biriyle sohbet ederken, karşımdaki kişi, “Bak bu söylediğim aramızda kalsın. Bu kayıt dışıdır” dediği zaman, güvenini istismar etmedim.

Kimseye kalleşlik yapmadım, arkadan vurmadım. Kimle kavga ettiysem, kimi eleştirmişsem, çok sevdiğim ve saydığım insanları bile yazdıklarımla üzmüşsem, bunu çok sevdiğim bu şehir için yaptım. Bir şey istediysem, bu şehir için istedim.

Bu şehir beni bu konuma getirince, bunu istismar edecek, kendi menfaatime kullanacak kadar aklım da var Allah’a şükür. Ama hiçbir şeye tenezzül etmedim. Hiçbir yazıyı, herhangi birinden “Aferin “ almak için yazmadım. Hep bu şehre bir faydam olsun diye düşündüm…

Şimdi herhalde bunca yılın emeğinin karşılığını alıyorum. Allah’a şükürler olsun.. Aradığım anda Sayın Bakan’a, Sayın Vali’ye, Sayın Başkanlara ulaşabilirim. Ama kimseyi aramam. Bir şey istemem. Onlar beni ararsa her zaman devletin, şehrin hizmetinde olduğumu bilirler. Bugün aramın çok iyi olduğu, karşılıklı birbirimize çok güvendiğimiz pek çok kişiyle siyasi görüşlerimiz, yaşam şeklimiz tamamen birbirimizin zıttıdır. Ama ben kimseye kendim gibi olması için telkinde bulunmam. Artık beni tanıyan herkes de benim değiştiremeyeceğini anlamış bulunuyor.

………….

Şu İzmit tramvayı için aylardır neler yazdım. Başkan Karaosmanoğlu’nu, Genel Sekreter Tahir Büyükakın’ı ne kadar üzdüm, kızdırdım. Yazdığım her şeyin arkasındayım. Haklı olduğumdan da kuşkum yok. Ama tramvay ilk deneme seferine çıkarken, beni davet ettiler. Tramvay kabini içinde toplandılar, beni aralarına alıp, sarmaş dolaş fotoğraf çektirdiler. Fotoğraf gazeteye bilgisayarlara düşünce, gazetede arkadaşlarım bile ne kadar samimi fotoğraf olmuş, bunu mutlaka gazetede kullanalım dediler.

Bunlar güzel şeyler. Günümüz koşulları çok farklı. İnsanlar oldukları gibi görünmekte, inandıkları gibi yaşamakta zorlanıyorlar. Her devre göre, karşılarındaki insanlara göre kendilerine ayar vermek, kendilerini değiştirmek zorunda kalıyorlar.

Ben öyle olmadım. Hep kendim gibi olmaya, kendim gibi yaşamaya, inandığımı ve gördüğümü yazmaya özen gösterdim. Bu konuma gelmek, bu şehirde bu saygınlık ve güvenilirlik seviyesine ulaşmak kolay olmuyor. Ama çok da zor değil. Kendiniz gibi davranın, haksızlık yapmayın, kalleşlik yapmayın, toplum menfaatini kişisel menfaatinizin önünde tutun, değer buluyorsunuz.

Bütün okurlarıma bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi iletiyor, sağlık ve mutluluk diliyorum. Bu haftanın sonlarında yine tedavi amaçlı birkaç gün izninizi isteyeceğim. Şimdiden özür dilerim.