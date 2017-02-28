Bu köprü, çok işe yarayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi araç ulaşımını rahatlatmak üzere gerçekleştirdiği proje alanlarına yaya köprüleri de inşa ediyor.

Bu kapsamda Ulaşım Daire Başkanlığı, Outlet Center Kavşağı’nın devamında Uluslararası Fuar Merkezi ile Sanayi Mahallesi arasında bir yaya köprüsü yapıyor. Çalışmaları hızla devam eden köprünün hafta başında yaya kullanımına açılması planlanıyor. Köprünün sac plaka kaynak işleri ve asansör uygulamaları yapılıyor.

OUTLET CENTER-SANAYİ ARASI GEÇİŞ

Çelik malzemeden imal edilen yaya köprüsünde engelli vatandaşların ulaşımı için iki adet de asansör yer alıyor. Yaya köprüsü özellikle Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Kocaeli Kitap Fuarı, 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali gibi pek çok organizasyona vatandaşların kolay ulaşımını sağlayacak. Outlet Center’den sanayi yönüne geçmek isteyen vatandaşlar da bu geçidi kullanabilecek.