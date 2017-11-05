Bu kurs sayesinde meslek sahibi oluyorlar

İzmit Belediyesi, Halk Eğitim ve İŞKUR ortaklığındaki mis kokulu kazançlar projesi kapsamında ilk etapta 25 bayan, nikah şekeri yapım kursuna katılıyor. Haftanın 2 günü 160 saat boyunca kadınlar özel gün ve nikah şekeri yapma kursu sonunda belge sahibi olacaklar. İŞKUR tarafından günlük 25 lira para da ödenen kadınların oldukça istekli ve gayretleri oldukları görülüyor. Meslek edindirmeye yönelik kursa katılan kadınlar “ burada hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyoruz. İşi tam olarak öğrendikten sonra evimizde bile bu işi yapıp aile ekonomimize katkı sağlayabileceğiz. Bizlere böyle bir imkanı sağlayanlara ne kadar teşekkür etsek azdır” dediler. Fatma Seher İlköğretim Okulu’ndaki İŞKUR destekli kurların bundan sonra da devam edeceği kaydedildi.