Şimdiye kadar 60 binden fazla mezun veren İZMEK’te hasta kabul ve kayıt kursu açıldı.

İzmit Belediyesi’nin Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile açılan İZMEK bünyesindeki hasta kabul kursuna 30 kişi katılıyor. Sağlık sektöründeki kalifiye eleman eksikliği düşünülerek açılan kursu bitirenlerin istihdam konusunda sıkıntı yaşamayacakları kaydedildi. Hasta kabul ve kayıt kursuna 18 yaş üzeri en az lise mezunu kişiler kabul ediliyor. Yaklaşık 3 ay sürecek kursu bitirenlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge de verilecek. İZMEK’in Belsa B Bloktaki merkezindeki kursta; sosyal hayatta iletişim, iş hayatında iletişim, tıbbi terimler, tıbbi arşivleme, bilgisayar kullanımı, sağlık bilgisi, hasta, doktor, hemşire arasındaki hasta kabulü, iletişim sağlama ve doğru yönlendirme gibi konularda eğitim veriliyor.



KURSİYERLER MEMNUN



Hasta kabul ve kayıt kursuna katılanlardan Sema Atalan ve Aslı Balkan “İlimizde böyle bir kursun açılmış olmasına çok mutlu olduk. Kursu bitirince hasta kabul işleminin yapıldığı her hangi bir sağlık kuruluşunda çalışma imkanını bulabilecek bir sertifikaya sahip olacağız. Bu nedenle kursu çok önemsiyoruz. Böyle bir kursun açılmasını sağlayanlara teşekkür ederiz” dedi.



Kurs öğretmeni, Veysel Oti de “Teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirdiğimiz derslerimizde kursta verilen eğitimin kalıcı olabilmesi için her konu bitiminde ara sınav yapıyor ve neticeyi öğrencilerle birlikte değerlendiriyoruz. Kursu başarıyla bitiren öğrencilerimiz Milli Eğitim onaylı sertifika almaya hak kazanıyor. Ayrıca bu sertifikaya sahip kişiler, diş hastanelerinde, kliniklerde, polikliniklerde, tıp fakültelerinde, devlet veya özel fark etmeksizin hastanelerin tümünde, kısacası hasta kabulünün olduğu her kurumda çalışabilirler” şeklinde konuştu.