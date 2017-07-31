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Bu kursu bitirenlerin işi garanti

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Bu kursu bitirenlerin işi garanti
İzmit Belediyesi, Halk Eğitim Müdürlüğü, Pastacılar Odası ve İŞKUR işbirliği ile İZMEK bünyesinde açılan pastacılık kursunu bitirenlerin işlerinin garanti olduğu kaydedildi.

İzmit Belediyesi’nin Ayazma Mahallesi’ndeki Pastacılık Okulu’ndan şimdiye kadar  78 kişinin mezun  olduğunu söyleyen yetkililer "İstihdam garantili kursa halen 22 kişi devam ediyor. Ağustos döneminde sona erecek kursu bitirenlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge verilecek ve bu kişiler pastacılık sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışabilecekler. Eylül dönemi kurslarımıza da kayıtlar devam etmektedir” dediler. 5 ay süreli pastacılık kursuna katılanlara İŞKUR tarafından günlük 25 lira ücret de ödeniyor.

KURSİYERLERE TAVZİYELER

Pastacılık kursunun öğretmeni Yaşar Yılmaz “Kursu bitirenlerin çoğu, pastanelerde ve imalathanelerde hemen işe başlıyor” derken  Türkiye'deki ünlü pasta ustalarından eğitimci ve danışman Tuna Hızarcı da “   pastacılık sektörü  her geçen gün gelişen bir sektördür. Sektörde kalifiye eleman çok önemli. Gençlere tavsiyem “yaptığınız işi geleceğiniz olarak görüp dört elle sarılın. Bu meslekte kendinizi ne kadar geliştirirseniz geleceğinizde o kadar güven altında olur. Bu işi yaparken ölçüye çok dikkat ediniz. Ölçü bu mesleğin en önemli ayrıntısıdır. Malzemeleri mutlaka ölçü ile tartarak kullanın” şeklinde olacaktır” şeklinde konuştular.
 

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