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Bu lamba yanmıyor bu lamba da sönmüyor

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Bu lamba yanmıyor bu lamba da sönmüyor
İzmit Yenidoğan Mahallesi Çetin Eme üst geçidi yanında, taksi durağı önünde bulunan aydınlatma lambası, yaklaşık bir yıldan beri bozukmuş, yanmıyor.

Bu bölge geceleri de bir hayli hareketli. Çevre sakinleri, lambanın yanmadığını defalarca ilgililere bildirdiklerini, kimsenin ilgilenmediğini söylediler. Büyük olasılıkla lambanın ampulü bozuk. Bir zahmet değiştirilmesi isteniyor.

İzmit Yenidoğan Mahallesi Çetin Emeç üst geçiti yanındaki bu lamba uzun süredir arızalı.

Bu lamba da sönmüyor

Körfez Çamlıtepe Mahallesi Samsunlu Ahmet Sokak’ta 20 ve 22 numaralı binaların arasında bir aydınlatma lambası var. Şubat ayında bu lamba arızalanmış, yanmaz olmuş. Çevre sakinleri bildirmiş, SEDAŞ’tan bir ekip gelip, ampulü değiştirmişler. Ama o günden bu yana, yani 6 aydan beri bu defa aynı lamba, hiç sönmeden yanar olmuş. Gece gündüz yanan bu lambadaki arızanın giderilmesi isteniyor.

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