Bu merkezlerden 220 bin kişi yararlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Sivil Toplum Merkezleri pek çok STK ve kurumun toplantı merkezi haline geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin önemli tesislerinden olan Sivil Toplum Merkezlerinin her günü dolu dolu geçiriyor. Ulaşım kolaylığı, toplantı salonları, ferah ve huzurlu ortamı ile Sivil Toplum Merkezleri toplantıların mekanı haline geldi. İzmit ve Gebze’deki Sivil Toplum Merkezleri pek çok STK, kurum ve kuruluşa eğitim, seminer ve toplantı yapabilme imkanı sağlıyor. 2016 yılında salonları rağbet gören Sivil Toplum Merkezileri, 2017’de de yoğun günler geçiriyor.

2016 yılında 172 bin 308 kişinin yararlandığı İzmit Sivil Toplum Merkezi’nde bir yılda 3 bin 492 toplantı ve eğitim gerçekleştirildi. Bin 860 toplantının yapıldığı Gebze Sivil Toplum Merkezi ise 47 bin 406 kişi tarafından kullanıldı. Yılda toplam 220 bin kişi merkezlerden faydalandı. Sivil Toplum Merkezleri, Türkiye’de nüfus açısından 10. sırada bulanan fakat dernek sayısı itibari ile 5. sıradaki Kocaeli’de önemli bir ihtiyacı gideriyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü’ne bağlı İzmit ve Gebze Sivil Toplum Merkezleri, 2017 yılında da STK’ların ikinci adresi oluyor.

Tüm Sivil Toplum Kuruluşlarına kapısı açık olan Sivil Toplum Merkezleri 2016 da Sivili Toplum Kuruluşlarının yanında kamu kurumlarına ve Büyükşehir birimlerine de hizmet sundu. Sivil Toplum Merkezlerinden yüzde 33 kullanım oranı ile en fazla dernekler faydalandı. Sivil Toplum Merkezlerindeki tüm STK’ların kullanım oranı ise yüzde 61 olarak gerçekleşti.