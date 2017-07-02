Bu otobüs hattı Kocaelileri dünyaya ulaştırıyor

Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark, uçakla yurt içi ve yurt dışına seyahat edecek vatandaşların 250 numaralı otobüs hattı ile Sabiha Gökçen’e ulaşımını sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş. tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı’na yolcu taşıma hizmeti veren 250 No’lu hatta otobüs seferleri devam ediyor. Sabiha Gökçen Hava Limanı’ndan yurt içi ve yurt dışına seyahat edecek Kocaelililer, Otogar’dan başlayıp Gebze’ye kadar devam eden duraklardan 250 nolu hattaki otobüse binebiliyor.

24 SAAT KESİNTİSİZ SEFERLER

İzmit Şehirler Arası Otobüs Terminali ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki seferler, günün 24 saati kesintisiz olarak her saat başı yapılıyor. 60 ile 90 dakika arasında süren yolculuk ile vatandaşlar güvenli bir şekilde havalimanına ulaşıyor. Sabiha Gökçen Hava Limanı’na gitmek isteyen yolcular İzmit, Derince, Körfez, Dilovası ve Gebze’deki belirli duraklardan otobüse binebiliyorlar.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaşımda Büyükşehir’in araçlarını tercih eden yolcular, hizmetten oldukça memnun olduklarını belirtti. Yurt genelinde işleri olması sebebiyle her hafta havalimanına gittiğini ifade eden Cihan Keskin, ‘’Çok güzel bir hizmet oldu. Daha önceden özel servislerle veya kendi aracımızla hava limanına ulaşımı sağlıyorduk. Fakat Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetinin başladığını duyar duymaz ilk günden itibaren kullanmaya karar verdim. Büyükşehir Belediyesi’ne hizmetinden dolayı teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

OTOGAR-SABİHA GÖKÇEN HATTI DURAKLAR

1 80624 OTOGAR İZMİT 2 80761 SEYMEN İZMİT 3 80413 DEMOKRASİ İZMİT 4 80562 KANDIRA SAPAĞI İZMİT 5 80340 D-100 TURGUT ÖZAL KÖ İZMİT 6 80344 HALKEVİ D-100 İZMİT 7 80345 ORDUEVİ İZMİT 8 80351 KURUÇEŞME IŞIKLAR İZMİT 9 40259 ÇENESUYU KAŞIK DERİNCE 10 40111 GEÇİT BELDE DERİNCE 11 40117 44 EVLER DERİNCE 12 120029 95 EVLER KAVŞAK KÖRFEZ 13 120288 KÖRFEZ BELEDİYESİ KÖRFEZ 14 120182 YUKARI HEREKE SAPAĞI KÖRFEZ 15 50106 DİLOVASI ESKİ IŞIKLA DİLOVASI 16 41945 TATLIKUYU KÖPRÜSÜ GEBZE 17 60533 GEBZE İSTASYON KÖPRÜ GEBZE 18 60463 TOPÇULAR GEBZE 19 60724 OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEBZE 20 60537 FATİH (E-5) ÇAYIROVA 21 130033 SABİHA GÖKÇEN GELEN GEBZE

SABİHA GÖKÇEN-OTOGAR HATTI DURAKLAR