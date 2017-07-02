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Bu otobüs hattı Kocaelileri dünyaya ulaştırıyor

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Bu otobüs hattı Kocaelileri dünyaya ulaştırıyor
Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark, uçakla yurt içi ve yurt dışına seyahat edecek vatandaşların 250 numaralı otobüs hattı ile Sabiha Gökçen’e ulaşımını sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş. tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı’na yolcu taşıma hizmeti veren 250 No’lu hatta otobüs seferleri devam ediyor. Sabiha Gökçen Hava Limanı’ndan yurt içi ve yurt dışına seyahat edecek Kocaelililer, Otogar’dan başlayıp Gebze’ye kadar devam eden duraklardan 250 nolu hattaki otobüse binebiliyor.

24 SAAT KESİNTİSİZ SEFERLER

İzmit Şehirler Arası Otobüs Terminali ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki seferler, günün 24 saati kesintisiz olarak her saat başı yapılıyor. 60 ile 90 dakika arasında süren yolculuk ile vatandaşlar güvenli bir şekilde havalimanına ulaşıyor. Sabiha Gökçen Hava Limanı’na gitmek isteyen yolcular İzmit, Derince, Körfez, Dilovası ve Gebze’deki belirli duraklardan otobüse binebiliyorlar.

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VATANDAŞLAR MEMNUN

Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaşımda Büyükşehir’in araçlarını tercih eden yolcular, hizmetten oldukça memnun olduklarını belirtti. Yurt genelinde işleri olması sebebiyle her hafta havalimanına gittiğini ifade eden Cihan Keskin, ‘’Çok güzel bir hizmet oldu. Daha önceden özel servislerle veya kendi aracımızla hava limanına ulaşımı sağlıyorduk. Fakat Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetinin başladığını duyar duymaz ilk günden itibaren kullanmaya karar verdim. Büyükşehir Belediyesi’ne hizmetinden dolayı teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

OTOGAR-SABİHA GÖKÇEN HATTI DURAKLAR

1

80624

OTOGAR

İZMİT

2

80761

SEYMEN

İZMİT

3

80413

DEMOKRASİ

İZMİT

4

80562

KANDIRA SAPAĞI

İZMİT

5

80340

D-100 TURGUT ÖZAL KÖ

İZMİT

6

80344

HALKEVİ D-100

İZMİT

7

80345

ORDUEVİ

İZMİT

8

80351

KURUÇEŞME IŞIKLAR

İZMİT

9

40259

ÇENESUYU KAŞIK

DERİNCE

10

40111

GEÇİT BELDE

DERİNCE

11

40117

44 EVLER

DERİNCE

12

120029

95 EVLER KAVŞAK

KÖRFEZ

13

120288

KÖRFEZ BELEDİYESİ

KÖRFEZ

14

120182

YUKARI HEREKE SAPAĞI

KÖRFEZ

15

50106

DİLOVASI ESKİ IŞIKLA

DİLOVASI

16

41945

TATLIKUYU KÖPRÜSÜ

GEBZE

17

60533

GEBZE İSTASYON KÖPRÜ

GEBZE

18

60463

TOPÇULAR

GEBZE

19

60724

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

GEBZE

20

60537

FATİH (E-5)

ÇAYIROVA

21

130033

SABİHA GÖKÇEN GELEN

GEBZE

SABİHA GÖKÇEN-OTOGAR HATTI DURAKLAR

1

130034

SABİHA GÖKÇEN GELEN

GEBZE

2

60689

YENİ MAHALLE KÖPRÜSÜ

GEBZE

3

60796

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

GEBZE

4

60706

TOPÇULAR KÖPRÜSÜ

GEBZE

5

60727

GEBZE İSTASYON

GEBZE

6

60786

200 EKSPRES HAT

GEBZE

7

41239

DİLOVASI ESKİ IŞIKLA

DİLOVASI

8

120180

D-100 HEREKE TEKEL

KÖRFEZ

9

120293

KÖRFEZ BELEDİYESİ 2

KÖRFEZ

10

120027

95EVLER İZMİT

KÖRFEZ

11

40124

44 EVLER 2

DERİNCE

12

40129

GEÇİT

DERİNCE

13

40133

KAŞIK İZMİT

DERİNCE

14

80352

SGK MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİT

15

80353

CEZAEVİ

İZMİT

16

80359

SEKA

İZMİT

17

80361

HALKEVI BATI

İZMİT

18

80362

VİLAYET

İZMİT

19

80525

KANDIRA SAPAĞI

İZMİT

20

80523

YAHYA KAPTAN KÖPRÜSÜ

İZMİT

21

80623

OTOGAR DEPOLAMA ALAN

İZMİT

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