Bu otobüs hattı Kocaelileri dünyaya ulaştırıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş. tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı’na yolcu taşıma hizmeti veren 250 No’lu hatta otobüs seferleri devam ediyor. Sabiha Gökçen Hava Limanı’ndan yurt içi ve yurt dışına seyahat edecek Kocaelililer, Otogar’dan başlayıp Gebze’ye kadar devam eden duraklardan 250 nolu hattaki otobüse binebiliyor.
24 SAAT KESİNTİSİZ SEFERLER
İzmit Şehirler Arası Otobüs Terminali ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki seferler, günün 24 saati kesintisiz olarak her saat başı yapılıyor. 60 ile 90 dakika arasında süren yolculuk ile vatandaşlar güvenli bir şekilde havalimanına ulaşıyor. Sabiha Gökçen Hava Limanı’na gitmek isteyen yolcular İzmit, Derince, Körfez, Dilovası ve Gebze’deki belirli duraklardan otobüse binebiliyorlar.
VATANDAŞLAR MEMNUN
Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaşımda Büyükşehir’in araçlarını tercih eden yolcular, hizmetten oldukça memnun olduklarını belirtti. Yurt genelinde işleri olması sebebiyle her hafta havalimanına gittiğini ifade eden Cihan Keskin, ‘’Çok güzel bir hizmet oldu. Daha önceden özel servislerle veya kendi aracımızla hava limanına ulaşımı sağlıyorduk. Fakat Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetinin başladığını duyar duymaz ilk günden itibaren kullanmaya karar verdim. Büyükşehir Belediyesi’ne hizmetinden dolayı teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.
OTOGAR-SABİHA GÖKÇEN HATTI DURAKLAR
1
80624
OTOGAR
İZMİT
2
80761
SEYMEN
İZMİT
3
80413
DEMOKRASİ
İZMİT
4
80562
KANDIRA SAPAĞI
İZMİT
5
80340
D-100 TURGUT ÖZAL KÖ
İZMİT
6
80344
HALKEVİ D-100
İZMİT
7
80345
ORDUEVİ
İZMİT
8
80351
KURUÇEŞME IŞIKLAR
İZMİT
9
40259
ÇENESUYU KAŞIK
DERİNCE
10
40111
GEÇİT BELDE
DERİNCE
11
40117
44 EVLER
DERİNCE
12
120029
95 EVLER KAVŞAK
KÖRFEZ
13
120288
KÖRFEZ BELEDİYESİ
KÖRFEZ
14
120182
YUKARI HEREKE SAPAĞI
KÖRFEZ
15
50106
DİLOVASI ESKİ IŞIKLA
DİLOVASI
16
41945
TATLIKUYU KÖPRÜSÜ
GEBZE
17
60533
GEBZE İSTASYON KÖPRÜ
GEBZE
18
60463
TOPÇULAR
GEBZE
19
60724
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ
GEBZE
20
60537
FATİH (E-5)
ÇAYIROVA
21
130033
SABİHA GÖKÇEN GELEN
GEBZE
SABİHA GÖKÇEN-OTOGAR HATTI DURAKLAR
1
130034
SABİHA GÖKÇEN GELEN
GEBZE
2
60689
YENİ MAHALLE KÖPRÜSÜ
GEBZE
3
60796
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ
GEBZE
4
60706
TOPÇULAR KÖPRÜSÜ
GEBZE
5
60727
GEBZE İSTASYON
GEBZE
6
60786
200 EKSPRES HAT
GEBZE
7
41239
DİLOVASI ESKİ IŞIKLA
DİLOVASI
8
120180
D-100 HEREKE TEKEL
KÖRFEZ
9
120293
KÖRFEZ BELEDİYESİ 2
KÖRFEZ
10
120027
95EVLER İZMİT
KÖRFEZ
11
40124
44 EVLER 2
DERİNCE
12
40129
GEÇİT
DERİNCE
13
40133
KAŞIK İZMİT
DERİNCE
14
80352
SGK MÜDÜRLÜĞÜ
İZMİT
15
80353
CEZAEVİ
İZMİT
16
80359
SEKA
İZMİT
17
80361
HALKEVI BATI
İZMİT
18
80362
VİLAYET
İZMİT
19
80525
KANDIRA SAPAĞI
İZMİT
20
80523
YAHYA KAPTAN KÖPRÜSÜ
İZMİT
21
80623
OTOGAR DEPOLAMA ALAN
İZMİT
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