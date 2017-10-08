Bu oyuncaklar tablet ve bilgisayarlara meydan okuyor

Yazar Sunay Akın'ın, yaklaşık 300 yıllık oyuncaklardan oluşan müzesinin en nadide parçaları Kocaeli'de çocuklar ile buluştu. 1700’lü yıllardan günümüze oyuncak tarihinin en gözde örneklerinin yer aldığı sergi, adeta tablet ve bilgisayarlara meydan okuyor.

İstanbul Oyuncak Müzesi'nin kurucusu Yazar Sunay Akın'ın koleksiyonunda yer alan yaklaşık 300 yıllık oyuncaklar Kocaeli'de meraklıları ile buluştu. Sepaş Enerji'nin ev sahipliğinde gerçekleşen oyuncak sergisinin açılışına; Sunay Akın, Sepaş Genel Müdürü Ondrej Safar, Sepaş Enerji Pazarlama Müdürü Oya Seçkiner, Sepaş Kurumsal İletişim Sorumlusu Batuhan Basalak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sergi açılışı öncesi Sunay Akın hayranları ile bol bol fotoğraf çektirdi. Ayrıca Akın açılış sonrası sevenleri için kısa bir söyleşi de gerçekleştirdi.

Sergi açılış töreninde konuşan Ondrej Safar, “Oyuncaklar dünyasını buraya getirdiğimiz için çok mutluyuz. Kocaeli'de bugün sergimizi açtık. Sergimiz bundan sonra üç ilimizde daha devam edecek. Umarım bu sergi hepimize büyük bir mutluluk getirir” dedi.

Sunay Akın ise konuşmasında, “Böyle bir istek Sepaş'tan geldi. Bilginin daha çok insanla buluşması için, bu tür organizasyonlara ihtiyacımız var. Bir enerji firması Sepaş sadece mekanları değil insanların beynini de aydınlatmak istiyor. Bu bir defa beni çok duygulandırdı. Müzenize destek olmak istiyoruz dediler. Bu yüzden müzedeki bir galeriyi buraya getirdik. Şu anda İstanbul Oyuncak Müzesi'nin bir kısmı da burada sergileniyor. 4 ilde çocukların hayallerinin dünyası ile buluşturuyoruz. Yetişkinleri de çocukluklarıyla bir araya getiriyoruz. Sepaş'ın bu sergisini gezenler hem kendi çocukluklarını yeniden yaşayacaklar hem de çocuklarıyla çocukluklarını tanıştıracaklar. Bu yüzden duygu ve bilgi zenginliği anlamında bu bölgenin bir eksikliğini gidermiş olacağız” ifadelerini kullandı.

“Bundan sonra yeni bir oyuncak müzesi kurmak mümkün değil”

Yeni bir oyuncak müzesinin kurulmasının çok zor olduğunu belirten Akın, “Bunu isterdim ama yeni bir oyuncak müzesi açmak hiç kolay değil. Oyuncaklar kalmadı. Antalya'da Gaziantep'te kurdum. Şimdi de Samsun'da kuruyorum. Yeni bir oyuncak müzesini kurmak için eser gerekir. Bunlar öyle satılan ticari mallar değil. Koleksiyonerlerden almak gerekiyor. Hiç kolay değil ve kalmadı. Bundan sonra yeni bir oyuncak müzesi kurmak mümkün değil. Ne yazık ki çok isterdim ama kalmadı. Her oyuncak müzelik değil. Evdeki eskiler ile müze kurulmaz. Ben müze kuracaksam Dünya Müzeler Formu, Avrupa Müzeler Akademisi'nden kabul görmesi gerekiyor. Gerçek eserleri koymanız gerekiyor. Müze kurmak çok büyük de maddi bütçe istiyor artık. Paranız da olsa artık oyuncakları bulmak çok zor" diye konuştu.

Ziyaretçiler için ilk uzay temalı oyuncaklarından 1700’lü yıllarda Almanya’da ortaya çıkan bebekevi kültürünün yüz yıllık, en seçkin örneklerine kadar birçok oyuncak sergilendi. Yüz yaşındaki tahta kamyondan, sesten hızlı giden Concorde uçağa kadar ulaşımın tarihine de tanık olacak olan ziyaretçiler, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Japonya’da içine konulan piller ile teknolojik devrimin başlangıcı sayılan oyuncak örneklerini de sergide görme fırsatı buldular. Yazar Sunay Akın tarafından kurulan Oyuncak Müzesi’nde yer alan ve her dönemin vazgeçilmezi olan farklı oyuncaklar Kocaeli'de bir AVM'de 7 - 18 Ekim tarihleri arasında sergilenecek.