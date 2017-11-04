Bu oyunun hakkı 1 puandan fazlası değildi

Bugün öğlen sezonun içerdeki ilk gündüz maçını izlemeye giderken, maçın neden cumartesiye verildiğine dair soruya yanıt aradım ama bulamadım. Ne gibi bir gerekçesi var, doğrusu çok merak ediyorum. Ancak bu değişiklik hiç iyi olmadı. Cumartesi iş günü ve malum işçi kentindeyiz. Böyle olunca tribünler boş kaldı. Maraton ve kale arkasında 500’er yüz kişi, numaralı da bir o kadar. Toplasanız 2 bin kişi yoktu. Pazar olsa, inanıyorum en az iki katına çıkardı. Düşünün bir akşam önce Dolphin’de Hodri Meydan grubunun toplantısındaki kalabalık bile dünkü tribünlerden az değildi. Maraton ve kale arkasından coşkulu tezahürat yükseldi. Bu kez eskilere göre her iki tribünün uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle ilk yarıda karşılıklı “Körfez gol gol2 tezahüratı hem uzun süreli, hem son derece coşkuluydu.

ÖNE GEÇTİK AMA

Teknik Direktör Fatih Kavlak, Çorum maçına göre tek değişiklik yaptı. Burak Özbakır’ı yanına alıp Gökdeniz’i sahaya sürdü. Son iki iç saha maçında olduğu gibi coşkulu başlangıç yapamadık. İlk 15 dakikada tek bir pozisyon bile yazamadık. 19’ncu dakikada geliştirdiğimiz ilk atakta öne geçebilirdik. Kadir Öge’nin güzel ortasında müsait durumdaki İshak kafayı vuramadı. Gol hemen sonrasında geldi. Orta alanda Gökdeniz suretle ilerledi ve soldan hareketlenen Burak Süleyman’ı çok iyi gördü. Burak rakibini geçip sıfıra indi ve hani derler ya adrese teslim bir orta kesti. Gökdeniz olması gereken yerdeydi ve çok iyi bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0’dan sonra da ataklarımız var. 31’de Burak Süleyman topu ayağından açmasa ikinci gelebilirdi. 33’te final pasını iyi yapsak mutlak gol pozisyonu bulabilirdik. Her halde soyunma odasına bu skorla gireceğiz derken, konuk takım pozisyona girmeden golü buldu.

İKİ HAMLE BİRDEN

Aslında biz atak yapıyorduk, kaptırınca sağ kanattan savunmanın arkasına iyi bir top çıkardılar. Dengesiz yakalanan savunmamız, rakibin 99 numaralı oyuncusunu kaçırdı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Elazizli oyuncu eşitliği sağladı. Az sonra da hakemin devreyi bitiren düğünü geldi. İkinci yarıya iki oyuncu değişikliğiyle başladık. Ki, bu uzun süredir bizim takımda görülen bir durum değildi. İshak’ın yerine santrafora Özgür geçti, Burak Süleyman da yerini adaşına bıraktı. Burak Süleyman’ın oyundan çıkartılmasını garipseyenler, yanlış bulanlar oldu. Baktığınızda ilk yarıda diri kalanlardan biriydi. Performansıyla ilgili kenara alınmış olduğunu sanmıyorum. Kaç maçtır kasığında ağlılarla oynuyordu, sanıyorum soyunma odasında devam edemeyeceğini söylemiştir. Yoksa oyundan alınacak belki de en son isimdi.

ELAZİZ’İN CESARETİ

Bu yarıda konuk takım daha önde baskıyla başladı, fırsatlar da buldu. 51’nci dakikada bir pozisyon var, soldan geldiler arka direğe yapılan ortaya Doğancan kafayı vurdu, köşeye giden topu Yusuf mükemmel çıkardı. 73’ncü dakikada Ali Keten ile Yusuf anlaşmazlığında Ali az kalsın topu kendi ağlarına bırakıyordu. Neyse ki, meşin yuvarlak direğin hemen dibinden kornere gitti. Son 10 dakikaya kadar rakibin üzerine geldiğini, son derece cesaretli olduğunu gözledik. Tabi bunu şaşırdık. Rakipler genelde savunmasına çekilip oyunu soğutmayı düşünürken Elaziz tam tersini yaptı. Dakikalar 80’i gösterdiğinde bize göre net bir penaltımız çalınmadı. Sol kanatta Burak Özbakır ceza alanının köşesinde indirildi. Rakibin bir müdahalesi vardı ama hakem inanmadı. Belki de birkaç dakika önce aynı bölgede Hamza’nın kendini yere atmasından etkilendi. Kenar yönetim 84’te son hamleyi yaparak Onur Kandöken- Gökdeniz değişikliğine gitti.

AH ÖZGÜR, AH!

5 dakikalık uzatma süresinin ortalarında çok net bir pozisyon bulduk. Burak Özbakır sağdan kafasını kaldırıp ortaladı, penaltı noktasının biraz gerisinde Özgür önce topu düzeltti sonra sol ayağıyla plase bir vuruş yaptı. Gol diye ayağa kalktık ama top çok az farkla yandan dışarı gitti. Birkaç dakika sonra da maç bitti. Elaziz buraya sonuncu gelmişti ama hiç de fena takım değildi. Buraya gelen takımlar içinde en cesaretlisi diyebilirim. Bizim takım dağınıktı, uzun toplarla, ortalarla gol aradı, oysa bizim en etkili silahımız topu yere indirip, paslarla ilerlemekti. Bunu bir kez hatırladık, o da gol oldu. Neden en iyi yaptığımız işten kaçıyoruz, kaçınıyoruz anlamakta güçlük çekiyorum. Sonuçta bu maçı alıp çıkışa geçmeyi umuyorduk. Yine olmadı, içerde puan dağıtma geleneğini sürdürdük. Doğrusu bu oyunun hakkı da 1 puandan fazla değildi.

Zorlu pazar

Profesyonel ligdeki diğer temsilcilerimiz 11’nci hafta maçlarını bugün oynayacak. Ekiplerimiz için zorlu pazar diyebiliriz. Puana hasret kalan Kocaeli Birlik lider Keçiönergücü sürpriz yapmaya çalışacak. Gölcükspor’un Diyarbekir deplasmanında işinin zor olduğu malum. Ancak en azından bir beraberlikle dönülmeli. Darıca G.B’ye nazar değmesin şu ana kadarki performansı çok iyi. Bugün 1461 Trabzon deplasmanından istediğini alarak dönmesi de bence doğal bir sonuç olur.

BAL’DA GÖZLER BU MAÇLARDA

Bugün BAL’da da çok önemli maçlar var. İlk sezonunda gözünü şampiyonluğa çeviren, iyi futbol oynayan Başiskele Doğantepe, Ergun Ortakcı yönetimindeki lider Maltepe’yi ağırlayacak. Bordo-Mavililer bu sezon ilk kez Başiskele Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nda oynayacak. Geçen hafta Gebzespor’u liderlikten indiren Doğantepe, aynı şeyi Maltepespor’a de yapabilir. Bu gücü, inancı fazlasıyla var. Tabi temsilcimizin güçlü bir taraftar desteğine de ihtiyacı olacak. Doğantepeliler zaten çok ilgili, duyarlı. Orada sıkıntı yok.

BAŞİSKELE BU TAKIMI KUCAKLAMALI

Ancak bu takım Başiskele ilçeyi temsil ettiğine göre, Başiskeleliler, özellikle gençler tribünlere akın etmeli. Önümüzdeki sezon ilçenin profesyonel liglerde temsili, hem yetenekli futbolcular, hem yöre halkı için çok önemli bir kazanımdır. Tüm Başiskele bu takımı bağrına basmalı, kucaklamalı. İnanıyorum güzel bir atmosfer yaratılacaktır. Aynı şekilde Belediye Derincespor da lider Modafen karşısına çıkacak. Sarı-Lacivertlilerin yarışta varım demesi için kazanması gerekiyor. Tüm temsilcilerimize bugünkü zorlu sınavlarında yürekten başarılar.