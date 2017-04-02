Bu papağanların her biri, araba fiyatına

Darıca’da hayvanat bahçesinde bulunan otomobil değerindeki papağanlar, vatandaşların ilgisini çekiyor. Bakıcıları ise zaman zaman papağanları ağızlarıyla besliyor.

Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkı’nda bulunan otomobil değerindeki 22 adet “Ara Papağanı” parkı gezmeye gelen vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Avrupa Hayvanat Bahçeleri Birliği’ne bağlı hayvanat bahçelerinden gelen papağanların fiyatı ise 10 bin TL. Neredeyse bir araba fiyatında olan papağanlar, hayvanat bahçelerine koruma amaçlı verildiği için bedelsiz olarak gönderiliyor.

Papağanları çok sevdiğini belirten ve eliyle besleyen Muharrem Tekne isimli bir ziyaretçi, “Buraya geldik çocuklarımızı eğlendirmeye. Çocuğum papağanı besledi, çokta sevindi. Çok mutluyuz burada olduğumuz için. Çok güzel bir yer burası herkese tavsiye ediyoruz. Daha önce hiç papağan beslememiştik. Besleyince çok mutlu olduk” dedi.

Ara papağanları hakkında bilgiler veren Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, “Hayvanat Bahçemizin en çok ilgi gören barınağı olan Ara Papağanlarının içindeyiz. Onlar genellikle fıstık, ceviz ve çekirdekle besleniyorlar. Zaman zaman ziyaretçilerimiz de beslenme saatlerinde bakıcılarımızın yardımıyla bu canlıları besleme fırsatı buluyorlar. Özellikle çocuklar çok yoğun ilgi gösteriyor çünkü hoşlarına gidiyor. Rengarenk oluşları ve ilginç sesler çıkarmalarıyla ziyaretçilerin ilgi odağı olmayı başardılar. Burada yirminin üzerinde Ara Papağanımız var. İnsan ömrü ile doğru orantılı yaşıyorlar. Bazen yem için ilginç görüntüler oluşturabiliyorlar” şeklinde konuştu.

Papağanların bakıcılarını anneleri olarak bildiğini belirten Aydın, “70 yıl civarında yaşıyorlar. Burada oldukça yaşlı olan ve yavru yaşında olan papağan var. Bakıcısını annesi olarak biliyor. Küçük yaştan itibaren bakıcılar yavru papağanlara kendileri bakıyorlar. Anneler genellikle yavrularına bakmayı reddediyorlar. Böylece bakıcı yanlarından geçtiği sırada papağanlar annelerinin geçtiğini düşünüyorlar ve hoş sesler çıkarıyorlar” ifadelerini kullandı.

Parkı gezmeye gelen ziyaretçiler papağanların bol bol fotoğrafını çekmeyi ihmal etmiyor.

FİYATI 10 BİN LİRA- Avrupa Hayvanat Bahçeleri Birliği’ne bağlı hayvanat bahçelerinden gelen papağanların fiyatı ise 10 bin TL. Neredeyse bir araba fiyatında olan papağanlar, hayvanat bahçelerine koruma amaçlı verildiği için bedelsiz olarak gönderiliyor.

BÜYÜK İLGİ GÖRÜYORLAR- Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkı’nda bulunan otomobil değerindeki 22 adet “Ara Papağanı” parkı gezmeye gelen vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

KABUKLU SEVİYORLAR- Onlar genellikle fıstık, ceviz ve çekirdekle besleniyorlar. Papağanların cevizleri gagalarıyla parçalamaları, ziyaretçilerin büyük ilgi çekiyor.