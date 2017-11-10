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Bu parkta çocuklar trafik kurallarını uygulayarak öğreniyorlar

Bu parkta çocuklar trafik kurallarını uygulayarak öğreniyorlar

Başiskele Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda öğrenciler yaşadığımız büyük şehrin trafik düzenini öğreniyorlar.

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Başiskele Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda öğrenciler, trafik konusunu uygulamalı eğitimle öğreniyor. Ziyaretçilerin ve öğrencilerin boş bırakmadığı trafik eğitim parkında çocuklar en keyifli dakikalarını araçların sürücüsü olup tur atarken yaşıyor. Görevli personelin bilinçli yaklaşımlarıyla eğlenerek öğrenen çocukların mutlulukları gözlerinden okunuyor.

Son olarak Gölcük Rotterdam İlkokulu'nun 4. sınıf öğrencileri ve İzmit Fevzi Çakmak İlkokulu'nun 3. sınıf öğrencileri "de parktaki eğitimlere katılarak, trafikte uyulması gereken kuralları öğrendiler.

Bu parkta çocuklar trafik kurallarını uygulayarak öğreniyorlar

Bu parkta çocuklar trafik kurallarını uygulayarak öğreniyorlar

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