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Bu poz sonu oldu

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Bu poz sonu oldu
Kocaeli'de ikamet eden Nevzat D.'yi telefonla arayıp sahte altın sikkeleri satan şebeke üyeleri yakalandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, ellerindeki sahte altın sikkeleri telefonla ağlarına düşürdükleri kurbanlarına satan şebeke üyeleri adliyeye sevk edildi. Cep telefonunda yüklü miktarda parayla çekilmiş fotoğraflar bulunan şahıs suçunu itiraf etti.

Edinilen bilgiye göre, sahte altın şebeke üyesi, Kocaeli'de ikamet eden emekli Nevzat D.'ye telefonla ulaşarak kendisini eskiden tanıdığını ondan başka güvenecek kimseleri olmadığını söyleyip Nevzat D. ile samimiyet kurdu. Dolandırıcı, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tesadüfen altın sikke dolu bir küp bulduklarını ancak kimseye güvenemedikleri için Nevzat D.'ye 'seni aradık sen bize yardımcı ol' diyerek altın sikkelerini 30 bin lira karşılığında kendisine verebileceğini söyleyerek Tekirdağ'ın Saray ilçesinde buluşmak için anlaştı. Kocaeli'den Saray'a altın sikkelerini almak için gelen Nevzat D. Saray'da şahıs ile buluşarak 30 bin lira karşılığında altın sikkeleri satın aldı. Daha sonra altın sikkelerin sahte olduğunu fark eden Nevzat D. kandırıldığını anlayınca Saray'da Yeni Mahalle Polis Karakoluna giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri Nevzat D.'nin ifadeleri doğrultusunda yaptıkları araştırma neticesinde geçmiş yıllarda bu tür olaylardan kaydı bulunan kişileri incelemeye alarak Hayati K.'ya ulaştı.

CEP TELEFONUNDA YÜKLÜ MİKTARDA PARAYLA ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLAR BULUNMUŞTU"

Hayati K.'yı gözaltına alan asayiş ekipleri Hayati K.'nın cep telefonunda yüklü miktarda parayla çekilmiş fotoğraflara ulaştı. Hayati K.'nın olayı itiraf etmesi üzerine soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri Hayati K. ile beraber hareket ettiklerini belirlediği Naci U., Birol K., ve Oral D.'yi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılar polisteki sorgularında paraya ihtiyaçları olduğunu belirterek suçlarını itiraf etmişlerdi. Gözaltına alınan zanlılar bugün adliyeye sevk edildi.

"BİRAZ DA APTALLIK"

Öte yandan 30 bin TL dolandırılan Nevzat D. olayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kendiliğinden oldu. Biraz da aptallık" dedi.
 

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