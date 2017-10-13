Bu rakamlar bize yakışmıyor 

Yeterli ilgi olmuyor diye yönetim taraftara açık ilk iç saha maçı öncesinde hafta içi bilet satışı yapmamıştı. Sosyal medyada yönetimin bu kararına tepki gösterenler oldu, ön satış mutlaka yapılmayı dendi. Yönetim de madem talep var, yapalım dedi. Arsin sınavı öncesinde sanıyorum çarşamba gününden biletler şehrin belirli merkezlerinde satışa sunuldu. Bu hafta maçla ilgili de dünden itibaren satışlar başlayacaktı.

BEĞENİ TAMAM DA, BİLET ALAN YOK

Taraftarımız biletlerin üzerindeki temaları çok beğeniyorlar, işte biz bunun için Kocaelisporluyuz diyorlar ama iş bilet almaya gelince pek kimseyi ortalıkta göremiyoruz. Rakamlarla konuşursam. Kulüpten aldığım bilgiye göre Arsin maçı öncesinde çarşambadan pazara kadar 8-9 satış noktasından sadece 309 bilet alınmış. Yani gün ortalaması 60 bilet ediyor. Kocaelispor için son derece düşük, daha doğrusu düşündürücü rakam bu. Bu şekilde gitmez. Ön satışları mutlaka arttırmalı, hatırı sayılır bir rakama ulaşmalıyız.

SATILAN BİLET SAYISI DÜŞÜK

İlk iki iç saha maçında toplam satılan bilet konusuna gelirsek de, karşımızda yine sıkıntılı, düşündürücü bir tablo çıkıyor. Malum yönetim bilet fiyatlarına zam yapmadı. Geçen sezonun rakamlarıyla satış yapılıyor. Karaköprü maçında 2 bin dolayında bilet satılmış, Arsin maçında rakam 2500’e çıkmış. Geçen sezonlar kombine kartlar vardı ve gişelerden bu kadar bilet satılmasını normal buluyorduk. Ancak şimdi kombine yok. Buna rağmen rakamların bu seviyede olması Kocaelispor taraftarına yakışmıyor.

BELEŞÇİ SAYISI FAZLA

Sonra, daha önemli bir nokta var. Hep birlikte gittik maçlara. Arsin maçında tribünlerde 4-5 bin kişi vardı. Ama açıklanan biletli sayısı 2500. Arada önemli bir fark var. Demek beleşçiler fazla. Bu durumu da mutlaka sorgulamak, tek bir kişinin bile gişelerden bilet almadan içeriye girmesinin önüne geçmek lazım. Bir kulübün en önemli gelir kalemi hasılat olmalıdır. Ancak sözünü ettiğimiz rakamlara baktığımızda kulübün bırakın gelir sağlamayı, kasasından para gittiğini çok net söyleyebilirim.

HALKIN TAKIMIYSAK

Ne maça mazeretsiz gitmemek, ne içeriye beleş girmenin hiçbir şekilde gerekçesi olamaz. Gerçek taraftara bunları yapmak yakışmaz. Diliyorum ki, pazar akşamki maçta tribünlerde yoğun bir kalabalıkla birlikte gişelerden satılan bilet sayısı tribünlerle doğru orantılı olur. Bu kulüp bizim. Üstelik de her fırsatta halkın takımıyız diye övünüyoruz. Lütfen halkın takımı olmanın gereğini yerine getirelim, pazar akşamı gövde gösterisi yapalım.



Haklı bir tepki

Önceki gün köşemde Kocaelispor’daki gençlerin performansını överken, üzerlerinde emeği olan Alt yapı koordinatörü Aydın Günaydın ile birlikte Ümit Metin Özkan ve Fatih Kavlak’a teşekkür etmiştim. Yazımın altına Neco imzasıyla bir yorum yapılmış. Neco, “Tamam Aydın hocaya teşekkür et de, bu gençleri iki sene çalıştırıp futbol okuluna gönderilmeye hak etmeyen Cem Kurşun ve diğer hocaları da unutma. Sonuçta onların da bu gençler üzerinde büyük emekleri var” diye yazmış. Kesinlikle haklı bir tepki. Emek verenler kısmında sadece üç ismi yazmam doğru olmadı. Sonuçta Neco isimli okurumun dediği gibi daha birçok antrenörün bu gençler üzerinde emeği var. Tümüne teşekkürlerimizi iletelim, hatamızı düzeltelim.



Gebzespor bu kez hedefi tutturacak mı?

Gebzespor, geride kalan 3 yıl İlker Çakır’ın başkanlığında ciddi bütçelerde flaş kadrolar kurdu, hedefi mutlak 3.Lig koydu ama işler istenildiği gibi gitmedi. Harcanan paralar, verilen emekler derken Mor-Beyazlılar yerinde saydı. Bu sezon başı bayrak değişimine gidildi. Çakır’ın bırakmasıyla yeni başkan ve yönetim oluşumu sağlandı ve geçen 3 sezona daha mütevazı bir kadro kuruldu. Doğrusu herkes takımın nasıl bir başlangıç yapacağını merak ediyordu.

MÜTHİŞ BİR BAŞLANGIÇ

Üstelik açılışı 3. Lig’den düşen, Ergun Ortakcı yönetiminde iddialı Maltepe deplasmanında yapacaklardı. İlk hafta zorlu maçın üstesinden geldiler. Sonra içerde Kurtal Bulvar’ı geçtiler. Geçen hafta bu kez Adapazarıspor gibi zorlu deplasmandan net skorla galip döndüler. 3’te 3 ile müthiş bir başlangıca imza attı temsilcimiz. Başlamak bitirmenin yarısıdır derler. Camianın daha şimdiden havaya girdiği de gözleniyor.

ZORLU GRUPTALAR

Kuşkusuz kolay değil, zira gerçekten dişli rakiplerle aynı gruptalar. Maltepe bu işi kolay bırakmaz, Beylerbeyi geldiği yere dönmek isteyecektir. Performansıyla dikkatleri çeken Başiskele Doğantepespor’un da sonuna kadar yarışta olacağı öngörülüyor. 3-4 takımlı bir şampiyonluk yarışı olacak gibi. Bakalım fırtına gibi başlayan Gebzespor, bu kez sonunu getirebilecek mi? Merakla bekliyoruz.

Kupanın ucu gözüktü!

Kadın futbolunda tek temsilcimiz olan Harb.İşspor’un genç takımı eleme turlarının ardından önceki gün çıktığı çeyrek finali de rahat geçti. Şampiyonluğa sadece iki maç kaldı, kupanın ucu gözüktü diyebiliriz. Şimdi ay sonunu heyecanla bekleyeceğiz. 28 Ekim’de yarı final, 29 Ekim’de final var. Olası rakiplere bakarsak, fazla zorlanmayız diye düşünüyorum. Başkan Adnan Zorer’in şahsında yönetimi, teknik patron Hasan Alemdar ve tüm teknik kadroyu, futbolcuları, takıma emek veren herkesi kutluyorum. Büyük bir emek, özveri söz konusu. Alkışlar Harb.İşspor’a.



