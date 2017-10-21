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Bu sabah yeniden yasaklandı

Bu sabah yeniden yasaklandı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan  yönetmelik değişikliğiyle araçlarda cam filmi ve renkli cama yeniden yasak geldi.

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Yönetmelikle, araçlarda cam filmi ve renkli cam kullanımına ilişkin  hükümde değişiklik yapıldı. Buna göre, cam filmi ve renkli cam kullanımında  Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 63. maddesi esas alınacak.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin ilgili maddesi ise "Taşıtların  camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine  renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır" hükmünü içeriyor.

YÜRÜRLÜĞE GİRMEDEN YASAKLANDI

Bakanlık yetkilileri de  ulusal güvenliğe ilişkin çekinceler nedeniyle  söz konusu düzenlemenin yapıldığı bilgisini paylaştı.

Bakanlık, 26 Ekim 2016'da yayımladığı yönetmelikle, bir yıl sonra  yürürlüğe girecek şekilde sürücülerin araçlarına onaylı cam filmi takmasını, ön  cam hariç serbest bırakmıştı. Yönetmelikle, cam filmlerinin ışık yansıtma oranı  için de çeşitli sınırlamalar getirilmişti. Böylece, 26 Ekim 2017 olan yürürlük  tarihi gelmeden yeniden düzenleme yapılmış oldu.

Öte yandan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Hafif Yolcu ve  Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (EURO 5 ve EURO 6) Bakımından ve Araç Tamir ve  Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili  Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği  de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tebliğ kapsamında yer alan araçların emisyon sınırları, bu  sınırlara uyulması için belirlenen süreler ile tip onayı ile ilgili uygulama  esaslarında bazı değişikliklere gidildi.

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