Bu sakin günleri çok ararız

Şu sıralar İzmit çok sakin.. Geçen yıl 15 Temmuz olayı ile birlikte, Türkiye büyük çalkantılar yaşamış, kimseler tatile bile çıkamamıştı.

Bu yıl herkes tatile kaçtı. Bürokrasi tatilde. İşini uyduran memleketine gitti. Parası olan, tatil bölgelerinde yurt dışı gezilerinde. Havalar çok sıcak. Çocuklar da, yaşlılar da yok ortalıkta.

Yaz başında İzmit şehiriçi trafiğinde önemli değişiklikler yapıldı. Yaz tatili döneminde trafik de çok zayıf. Şehir içinde yollar tıkanmıyor. Hatta birkaç tur atmayı göze alanlar çarşıda bile araba park edebilecek yer bulabiliyorlar.

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İzmit gibi bir şehir için, böylesi bir dönem aslında çok büyük fırsattı. Şehrin her yeri dökülüyor. Ana caddeler çakıl çukul, takır tukur. Hürriyet Caddesi üzerindeki bütün altyapı kapakları oynuyor. Bazıları kırıldı, kırılacak. Valiliğin yeni binasının önünden geçen, D-100’ün Ankara yönünden gelenlerin şehir merkezine girdiği bir yan yol var. Delik deşik. Oyuk oyuk...

Gidin şehrin doğusuna, M.Ali Paşa’ya, Yenişehir’e.. Tramvay yolu inşaatının izleri duruyor. Gidin şehrin batısına Yenidoğan’a, Zabıtan’a, Yenimahalle’ye…Yılların ihmali, bakımsızlığı paçadan akıyor.

Köylere gidin. Altyapı çalışması sonrası onarılmamış yollar var. Kartepe’ye, Gölcük’e, Derince’ye gidin... Onarılması, elden geçirilmesi gereken pek çok cadde ve sokak var.

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Bu sakin günler bitecek. Hele şu Kurban Bayramı geçsin. Hele hele 18 Eylül’de okullar açılsın, görürsünüz İzmit’in halini. Adım atamayacağız bu şehirde. Bütün yollar tıkanacak. Artık ters yönde çalışan Hürriyet ve Cumhuriyet Caddelerinde arabalar gidemeyecekler. Şimdilerde çok sakin olan Alemdar tıkanacak. Leyla Atakan tıkanacak. D-100 hareketsiz kalacak.

Şu sakin günlerde bu şehir toparlanabilirdi. Ne çok iş yapılırdı. Bütün çukurlar kapatılabilir, bütün oynak altyapı kapakları değiştirilebilirdi. Kimse kılını kıpırdatmadı.

İzmit’in bu yaz sıcaklarındaki bu sakin, tenha hali hiç değerlendirilmedi. Okullar açılıp, şehir yükünü tuttuktan sonra yine kent sıkışacak, biz yazacağız, kenti yönetenler bize kızacak. Herkes işini zamanında yapsa, herkes sorumluluğunu bilse aslında İzmit ne kadar güzel olurdu.

Hala önümüzde 1 aydan fazla süre var. Umarım, bu tenha günlerde bir şeyler yapmayı, biraz çalışmayı düşünen birileri çıkar.

Uyum yasalarında CHP yapıcı olmalı

Ana muhalefet CHP çok bağırıp çağırıyor. Özellikle Kılıçdaroğlu’nun “Adalet Yürüyüşü” büyük ses getirdi. Amla ülkemiz demokrasisinde muhalefet sorunu giderek büyüyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin sırtını tamamen iktidara dayadı. HDP’liler sürekli meclisten atılıyorlar. Söyledikleri duyulmaz hale geldi. CHP bağırıp çağırıyor ama pek fazla işe yaramıyor.

Son dönemlerde gördük. Anayasa değişikliği konusunda AK Parti ile MHP işbirliği yaptılar. CHP sürekli bağırdı. Meclis’te direniş gösterdi. Ama önleyemedi. Son olarak iç tüzük değişikliğinde de CHP Meclis’te direnmek istedi. Yine işe yaramadı. AK Parti ile MHP iç tüzüğü de geçirdi.

Şimdi Meclis yaz tatilinde. 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama döneminde öncelikle yeni Anayasa ile ilgili uyum yasaları görüşülecek. Artık ana muhalefet CHP’nin topa girmesi lazım. Uyum yasaları ile birlikte, genel seçimlerde ülke barajı düşürülecek. Ülke barajı yüzde 10’dan 7’ye inerse bir şey ifade etmez. CHP, ülke barajının tamamen kaldırılması veya en fazla yüzde 3’ler seviyesinde olması için pazarlığın içinde yer almalıdır.

Yine genel seçimler için “Dar bölge” veya “Genişletilmiş dar bölge” yöntemleri gündeme gelecek. Bu görüşmeler yapılırken belediye başkanlarının iki turlu seçilmesi konusu tartışılabilir. Bütün seçimlerde bütün siyasi partilere aday belirlemede ön seçim zorunluluğu getirilebilir.

1 Ekim’de TBMM yeniden açıldığında, çok önemli konular görüşülecek. CHP sadece bağırıp çağırmakla, Meclis’te yatıp kalkmakla kalmamalı. Sonuçta AK Parti ile MHP güçlerini birleştiriyor, istediklerini yapıyorlar. CHP’nin yeni stratejiler geliştirmesi, bu konular üzerinde çalışıp, olabildiğince belirleyici pozisyona girebilmesi gerekiyor.

Hiç değilse bu yaz sinek sorunu olmadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde bu işi kim başardıysa, gidip ellerinden öpmek isterim. Farkında mısınız? Bu sıcak yaz günlerinde İzmit’te sinek sorunu yok.

Uzun yıllardır İzmit sivrisinek, karasinek konusunda bu kadar rahat bir yaz geçiriyor. Kocaeli’nin bazı ilçelerinde hala yer yer sorun olabilir. Ama bu yıl özellikle İzmit’ten hiç şikayet gelmedi.

Bu havalarda Fuar’da, örneğin Lastik İş tesislerinde, Wellborn Otel’de falan geceleri oturmak mümkün olmazdı. İzmit’in Sanayi Mahallesi, Körfez Mahallesi geçen yaz bile sivrisineklerden perişan olmuştu.

Nasıl bir çalışma yapıldı, nasıl bir ilaçlama yapıldı bilmiyorum. Ama kim ne yaptıysa, nasıl yaptıysa doğru bir iş yapmış. İzmit’in her yerinde bu yaz insanlar evlerinin camlarını, balkonlarının kapılarını açarak oturabiliyorlar. Açık havada düzenlenen cemiyetlerde insanlar oturdukları yerde sürekli kaşınmak zorunda kalmıyorlar.

Bu yaz İzmit’i sivrisinek ve karasineklerden kurtarmayı başardığı için Büyükşehir yetkililerini kutluyorum. Umarım, bundan sonra her yaz bu konuda aynı başarı çizgisi yakalanır.