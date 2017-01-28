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Bu şartlarda buna da şükür: 0-0

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Bu şartlarda buna da şükür: 0-0
Kocaelispor, 16 saatlik yolculuk sonrasında son derece yorgun ve uykusuz çıktığı, suni çim zeminde zorlandığı maçta Cizrespor ile yenişemedi.

Ev sahibi ekibin ilk yarıda bir şutu direkten döndü, Yeşil-Siyahlılar 90 dakika tek pozisyon bulamadı.

YORGUNLUK ÇOK ETKİLEDİ

Suni çim zeminli sahada, yol yorgunu Kocaelispor ilk yarı oyunu kendi sahasında kabul etti, tek önemli bir atak bile yapamadı. Ev sahibi takımın birkaç gol girişimi vardı. 35’te direkten dönen top Kocaelispor adına önemli bir şanstı. İlk yarı golsüz geçildi.

DEĞİŞİKLİKLER DE FAYDA ETMEDİ  

İkinci yarının ilk 15 dakikasında da Kocaelispor rakip sahaya etkili gidemedi. Kenar yönetimi Burak’ları değiştirerek kanada etkinlik kazandırmak istedi. Sonlara doğru Şenol hamlesi de yapıldı. Ancak değişen bir şey olmadı. Bu yarıda Cizre’nin de kayda değer pozisyonu yoktu. Maç başladığı skorla bitti.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç Kocaelispor'un vuruşuyla başladı.

2' İlk atak ev sahibi takımdan geldi, top Can Emre'de kaldı.

25' Cizrespor'dan Onur topa sert şekilde vurdu, top üstten auta çıktı.

35' Cizrespor'da kazanılan serbest vuruşu Aykut kullandı, top üst direğe çarparak dışarıya gitti.

İlk yarı 0-0 sona erdi

46' Maç Cizrespor'un vuruşuyla başladı.

63' Kocaelispor'da oyuncu değişikliği Burak Özbakır çıktı yerine Burak Süleyman oyuna girdi.

82' Kocaelispor'da oyuncu değişikliği İshak çıktı yerine Şenol oyuna girdi.

83' Cizrespor'da oyuncu değişikliği Doğukan çıktı yerine  Emrah oyuna girdi.

87' Cizrespor'da oyuncu değişikliği Yusuf çıktı yerine Umutcan oyuna girdi.

90' Maça 4 dakika ilave edildi.

 

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