Bu şehirde en sevmediğim şey: Araba kullanmak zorunda kalmak

Bugün Pazar ya. Siyasete, AK Parti’ye, CHP’ye falan bulaşmadan, sizinle biraz İzmit turu yapayım istedim.

Bu şehri çok seviyorum. Burada doğdum, hep burada yaşadım. Dostlarım burada, ailem burada. Her ne kadar çok göçten şikayet etsek de hala sokağa çıktığımızda selamlaşacak üç-beş tanıdık bulabiliyoruz. Her yerini seviyorum bu şehrin. Çünkü biliyorum. Nerede ne yenir, nerede ne konuşulur biliyorum. Nerede çorba içilir, nereden dondurma alınır, nerede köfte yenir, en güzel kebabı kim yapar biliyorum.

Zaman zaman çok şikayet ediyor gibi gözüksem de, bu şehirde yaşamaktan çok memnunum. Bu şehirde hiç sevmediğim, hatta nefret ettiğim bir şey var: Şehir içinde araba kullanmak zorunda kalmak.

EHLİYETİ TORPİLLE ALMIŞTIM

Ben zaten araba kullanmayı seven bir adam değilim. Bugün itiraf ediyorum. Sürücü ehliyetimi de torpille aldım. Artık mührü zamana uğradığı için, elimden ehliyetimi alacak halleri yok. Ama hakikaten torpille aldım.

Büyük oğul olarak ben ehliyet alayım, araba kullanayım da O’nu gezdireyim çok meraklıydı. 1958 Aralık doğumluyum. Tam 18’e girdiğimde, 1976 yılı aralık ayında en küçük bir hazırlığım yokken babam bir gün, “Yarın ehliyet için yazılı sınava gireceksin” dedi.

O zamanlar ehliyet yazılı sınavı, eski Emniyet Müdürlüğü binasının üst katında bir salonda yapılıyor. Merkezi sistem, test falan değil. Bir motor, bir trafik kitabı var. Yazılıyı geçmek için, iki kitabı da ezbere bilmek, gelen sorulara aynen kitaptaki cevap metnini yazmak gerekiyor. Ben elime kitap almamışım. Bizim zamanımızda baba bir şey söyledi mi, üzerine laf söylenmezdi. Mecbur, yazılı sınava girdim. Sorular verildi. Hiç biri hakkında en ufak bilgim yok. Daha 5’inci dakikada boş kağıdı aldım, yerimden kalktım. Sınavda görevli sivil memurlardan biri, “Sen Serdar İsmet Çiğit’ misin?” dedi. “Evet” dedim. “Geç en arkaya otur. Öyle bırakıp gitmek yok” dedi.

Mecbur gittim, en arkaya oturdum. Biraz sonra aynı polis yanıma geldi. Elinde kitap var. 1’inci soruyu okudu. Kitabı açtı. O sorunun yanıtını çok kısık sesle kitaptan aynen benim kulağıma okudu. Ben de yazdım.

Rahmetli babamın kılıcı her yerde geçerdi. Demiş ki, “Benim oğlum ehliyet alacak” Bana devlet ehliyet verecek. Yazılıdan geçerli not alacak kadar sorunun yanıtını polis okudu, ben yazdım. “Tamam” dedi. “Şimdi kağıdı verip, gidebilirsin.”

Sonra direksiyon sınavı var. O zamanlar direksiyon sınavı da Sapanca Yolu’nda, Acısu mevkiinde Cengiz Topel Havaalanı’nın arka tarafındaki bir tali yolda yapılıyor. Arabaya emniyet temsilcisi, şoförler odası temsilcisi, trafik uzmanı falan biniyor. Trafiğe kapalı yolda, araba kullanacak, not alacan. Ben araba kullanmayı da bilmiyorum. Debriyajdan ayak nasıl kalkar da gaza nasıl basılır bende yok. Direksiyon sınavında bir süre arabayı düz kullanıyorsun. Arkada sıra bekleyenlerin seni göremeyeceği yere geldiğinde, bir rampa var. Sınavı geçmek için o rampada duracak, arabayı kaydırmadan kaldıracaksın. Tam rampanın üstünde “Dur” dediler bana. Durdum. “Şimdi kaldır arabayı”. Yok, araba ileri gitmiyor. Geri geri gidiyor.

“Ben hayatımı sokakta bulmadım” dedi sınav görevlilerinden biri. İndi. Öteki, “Benim çoluk çocuğum var” dedi, o da indi. Bana arabayı orada bıraktırıp, yürüttüler. Ama üç gün sonra da “Emniyet’e gel, ehliyetin hazır” dediler.

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Böyleydi Türkiye. Böyle ehliyet aldım ben. Hiçbir zaman da araba kullanmayı sevmedim. Babam sayesinde her marka ve modelden arabam oldu. Murat 124’üm de, Mercedes’im de belli dönemlerde olmuştur. En büyük keyfim, eskiden Fethiye Caddesi araçlara açıkken, İnönü Caddesi’nden gelip, Fethiye’den inmek, piyasa yapmaktı.

Arabanın, araba ile Fethiye Caddesi’nden geçmenin havası vardı. Trafik falan yoktu. Ama ben, ehliyetimin olduktan sonraki 5 yıl içinde en az 20-25 kere maddi hasarlı kaza yaptım. En çok da Fethiye Caddesi’nin bittiği, Hürriyet Caddesi’nin başladığı Yapı Kredi önündeki bölgede, dikkatsizlik nedeniyle önümdeki arabaya çarpmıştım. Hem kendi arabamı, hem çarptığım arabayı tamir ettirmek zorunda olduğum için babam da bana ehliyet aldırdığına pişman olmuştu.

ŞİMDİ BÜYÜK BİR İŞKENCE

O zamanlar yine de İzmit’te araba kullanmanın bir keyfi vardı. İnönü Caddesi’nden gidip, Acısu Parkı yanından inerken trafik sıkışırsa, Kalaycılar Çarşısı’na girer, İstiklal Caddesi’nden geçerdin.

İzmit’te araba kullanan herkes, demiryolu geçidinden (çan çan) geçen araca yol vermek gerektiğini bilirdi. Ne bu kadar insan, ne bu kadar araba vardı.

Şimdi düşünebiliyor musunuz. Halkevi yanından D-100’e çıkıyorsunuz. Alikahya’ya gideceksiniz. Sağa yanaşıp, Carrefour üst geçidine girecek, sonra sahil yoluna inecek, Carrefour’un içinden geçip, yeniden köprünün bu defa ters tarağına girip, tekrar D-100’e ineceksiniz.

Böyle bir trafik düzeni dünyanın neresinde olabilir.

Kimsenin trafikte başkasına saygılı olmadığı, her yerden arabanın çıkıp, caddelerin her yerinden insanların kendilerini yola attığı bir şehirde yaşıyoruz.

Araba kullanmayı bir türlü tam beceremedim. Gözlerim de çok iyi değil. Bir de altımda şirket arabası var, camları siyah film kaplı. Gözüm hava kararınca hiç görmüyor. Mecbur kalacağım da araba kullanacağım diye ödüm patlıyor. İki tane oğlum var. Keyifleri yerindeyse, onları şoförüm olarak kullanıyorum. Onlar da arabada yanlarında çok sigara içiyorum diye kızıyorlar.

Yani zor işim. Bacaklarım sağlam olsa, nefesim tıkanmasa, her yere yayan gidip geleceğim.

DUVAR YAZISI

OHAL 5’inci kez 3 ay daha

uzatılıyor. Şu bylokçu

FETÖ’cüleri temizlesek de

artık normale dönebilsek.