Bu şehrin yatırıma ihtiyacı var

Kocaeli… Bizim şehrimiz…

Evet, sporda sanatta yokuz. Eğlence hayatımız sıfır. Bu kentin olağanüstü potansiyeline rağmen, turizmde adımız geçmiyor. İnsanlar bu şehre sadece para kazanmak, iş bulmak için geliyor..

Ama bu şehir, Türkiye’nin en önemli şehri. Çünkü fabrikalarında üretiyor. Çünkü Türkiye’nin ithalat ve ihracatının çok önemli bir bölümü bu kentin limanlarından yapılıyor.

Bu şehir Türkiye’yi omuzlarında taşıyor. Bunun da bedelini en ağır şekilde ödüyor.

Havamız kirli, kanser oluyoruz.

Trafik sorunlu, kazalarda ölüyoruz.

Denizimiz doldurulmuş, neredeyse Derince’den Gölcük’e yürüyerek geçeceğiz.

Bir de siyasi tablo var. Bu iktidar ne istemişse, AK Parti ne istemişse vermiş bu şehir. 2002’den beri AK Parti’yi en çok destekleyen, en yüksek oranda oy veren şehir olmuş.

Peri karşılığında ne aldık? Hepimiz bunu sorgulamak zorundayız.

…………….

Birkaç yıldan beri yılbaşı gecelerinde bu şehir perişan oluyor. Elektrikler kesiliyor. Fabrikalar üretemiyor, çarklar duruyor.

İnsanlar çoluk çocuk evlerinde titreyerek oturuyorlar. Elektrik kesiliyor, 60 saat, 80 saat gelmiyor.

“7 yıldız kaliteli ilçe” belgesi almakla övünen Başiskele Belediye Başkanı’na sormak isterim: 28 Kasım-4 Ocak tarihleri arasında, senin 7 yıldızlı ilçenden, kaç aile elektriksiz kaldıkları için kaçtı? İnsanlar İzmit’teki, başka şehirlerdeki yakınlarının evlerine, “Savaştan kaçan Suriyeliler” gibi sığınmak zorunda kaldılar.

Sözde “Turizm merkezi, cennet Kartepe ilçesinden kaç aile elektriksizlik nedeniyle kaçtı?

Dün hala Gölcük, Karamürsel, İzmit sınırları içinde elektriği olmayan köyler vardı.

Bu şehir, bu çağda bunu hak ediyor mu?

İlimizde halkın seçtiği AK Partililerden bir tek İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ses verdi “Şehrimdeki bu elektrik kesintileri içime sinmiyor. Bu şehir bunları hak etmiyor” dedi.

Başka, bu tablo karşısında “Çıt” çıkartan bir tane AK Partili var mı?

28 Kasım-5 Ocak tarihleri arasında bu şehrin çektiği elektrik çilesini Meclis’te CHP’li Tahsin Tarhan mı dile getirmeliydi? 7 AK Partili milletvekilimizin hepsinin tek tek Meclis kürsüsüne çıkıp, “Bizi seçen insanların yaşadığı şehirde günlerdir elektrik yok. Fabrikalar üretmiyor, insanlar titriyor” demesi gerekmez miydi?

Demediler, diyemediler…

……………..

Yapılacak iş atla deve değil. Bu şehirde hala kırsal alanlarda elektrik hatları ahşap, çürük direklerle taşınıyor. Yatırım yapacaksınız. Hatları iyileştireceksiniz. Hepsi bu.

Ama şehrin sahibi yok. Bu şehrin seçtiği insanlardan ses çıkmıyor. Hepsi, “Aman büyüklerimi kızdırmayayım. Bir dahaki seçimde yeniden aday olayım” derdine kapılmış.

Sorun sadece elektrik kesintileri de değil.

Bakın, bu şehrin merkez mahallesi muhtarlarından biri, Yalova Hastanesi’nde vefat ediyor. Çünkü bu şehirde hala “Yoğun Bakım” eksiği tamamlanamadı.

Tunceli’nin köylerine, Erzincan’ın mezralarına doğalgaz gitti. Bu şehirde hala Akmeşe’ye gaz gitmedi.

Havaalanımız çalışmıyor. Uçak gelmiyor. Yollarımız yapılmıyor, kavşaklar yapılmıyor.

“Bize oy verin” dediler, bu şehir verdi. Ama şehrin elektriği yok, hâla her yanını sel basıyor. Telekom telefon hatlarını, internet hatlarını umursamıyor. Yoğun bakım yatağı yok. Uçak yok, banliyö treni yok. Yol yok, kavşak yok.

Bu şehir yatırım bekliyor. Bu şehir yatırımları hak ediyor. Bana Derince Limanı için İzmit Körfezi’ni doldurup, “İşte Kocaeli’ye milyar dolarlık yatırım yaptık” demeyin. Karnım tok, yemiyorum.

Bayram: “O çeşmeyi bir esnaf kullanıyor”

Dün bu sütunlarda Gölcük’ün İhsaniye Beldesi Merkezi’nde bulunan bir umumi çeşmeye İSU’nun önce bir sayaç taktığını, sonra tahakkuk eden su faturasını ödeyecek muhatap çıkmayınca, çeşmenin musluğunu kör tıpa ile tıkadığını yazmış, “Kuralcılığın sınırı olmalı” demiştim.

İSU Genel Müdürü İlhan Bayram aradı. İhsaniye’deki söz konusu çeşme ile ilgili durumun öyle olmadığını söyledi. İSU Genel Müdürü şunları anlattı:

“O çeşme 100 yıllık tarihi çeşme falan değil. Kendi kaynağından su alan bir çeşme de değil. Şebeke suyuna bağlı. O çeşmenin kaidesi tarihi değil. Birkaç yıl önce yapılmış. Bir binaya bitişik yapılmış. O binada bir kasap dükkanı var. Kasap, dükkânındaki suyu kullanmıyor, o çeşmenin suyunu kullanıyor. Sayaç taktık, suyun parası ödenmedi. Biz kimseyi karşımıza almak, kimseye kötülük yapmak amacında değiliz. Ama kuralları da koymak ve uygulamak zorundayız.”

İSU Genel Müdürü’nün söyledikleri doğruysa, bana dünkü yazı nedeniyle özür dilemek düşer.

Çürük çıkan fünye

Malum, hepimiz terörden rahatsızız. Terörün kimi nerede, nasıl vuracağı da belli değil. Vatandaş dikkatli duyarlı.

Çarşamba günü sabah saatlerinde Körfez ilçe Tütünçiftlik Bölgesi’nin en hareketli bölgesinde, bir kamu bankası şubesinin önünde sahipsiz bir valiz görülüyor. Vatandaş hemen polisi arıyor.

Polisimiz de bu konuda son derece titiz. Kurallara uygun önlemler alınıyor, sahipsiz valizin bulunduğu kaldırımın üzerinde bütün güvenlik önlemlerini alıyorlar. Bomba uzmanı geliyor. Özel kıyafetlerini giyiyor. Gerekli incelemeleri tamamladıktan sonra, uzaktan fünye ile şüpheli valizi patlatmak istiyor.

Ama ilk fünye “Fos” diyor, patlamıyor. İkinci fünye takılıyor, o da “Fos” diyor, bayramlarda çocukların kullandığı maytap kadar bile patlamıyor. Bomba uzmanı polis şüpheli valize yaklaşıp, elle kontrol ediyor. Sonra bir tekme atıp, boş olduğunu belirliyor. Böylece bomba riski ortadan kalkıyor.

Tuhaf geldi bana, çok tuhaf. Teröristin bombasının nerede patlayacağı belli değilken, polisimin fünyesi fos çıkarsa biz kendimizi nasıl koruruz?