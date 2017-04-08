Bu sergide Karadeniz rüzgarı esti

Geçtiğimiz dönem olduğu gibi bu dönem de “Gelenekseli Sergile” konseptiyle ilçe sergilerini açan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) ilçe sergilerinin dördüncüsünü Karadeniz Bölgesi konseptiyle Gebze’de açtı.

12 ilçede açtığı sergilerle Anadolu kültürünü Kocaeli’ne taşıyan KO-MEK Gebze ilçe sergisinde sergilediği ürünlerde tarihi motiflere ve tarihi dokunuşlara yer vermesi ziyaretçiler tarafından tam not aldı. Gebze Belediyesi Sergi Alanı’nda açılan Gebze İlçe sergisine AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba’nın yanı sıra kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Karadeniz Bölgesi’nin kültürel ve fiziksel özelliklerini geleneksel el sanatları ile eserlerine yansıtan kursiyerler sergide ortaya koyduğu bölgeye özgü motiflerle sergiyi gezen vatandaşları oldukça heyecanlandırdı. Karadeniz Bölgesi’ne yönelik kültürel değerleri bir yıl boyunca el emeği göz nuru ile işleyerek ilçe sergisine hazırlanan kursiyerler ziyaretçilere birde sürpriz yaparak Karadeniz Yöresine ait ürünlerden hediye etti. Sergi açılışı öncesinde KO-MEK usta öğreticilerinden oluşan halk müziği ekibi seslendirdiği kahramanlık türküleriyle duygu dolu anlar yaşatırken ilahi sanatçısı Harun Beyaz seslendirdiği ilahilerin yanı sıra KO-MEK Bilgi İşlem Birim Sorumlusu Çetin Alkan’ın bestelediği KO-MEK şarkısıyla kursiyerlerden uzun süre alkış aldı.

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