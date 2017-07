Bu sese kulak verin! "Şehir dışına çıkamıyorlar. Gidenler dönüyor"

Kocaeli Metabolik Hastalıklar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (MET-DER) tarafından düzenlenen glutensiz kahvaltıya Şanlıurfa’dan misafir olarak gelen çölyak hastaları Berat Sur ve Emir Doğan ve Adana’dan gelen çölyak hastası Yasemin Anıl da katıldı. Kahvaltı organizasyonu Seka Devlet Hastanesi yanında bulunan derken merkezinde gerçekleşti.

Etkinlikte konuşan Met-Der Başkanı Nesrin Kuşçuoğlu Atar, “Ülke genelinde faaliyet gösteren 28 dernek olarak 28 maddelik taleplerimiz oldu. Her dernek bazı maddeler üzerinde çalışma yaptı. Bir rapor oluşturduk. Manisa dernek başkanımıza ilettik. Bunları Çölyak Araştırma Komisyonu başkanına iletilecek. Ailelerin tek amacı çocuklarını mutlu etmek. Çocuklar okul kantininden sadece bir şey akmak için su alabiliyor. Ancak kantine bir tost makinesi glutensiz ekmek ve kasar koyduğumuzda bunu ayrı bir tost makinesinde yaptığınızda çapraz bulaşmayı da önlemiş oluyorsunuz. Her aldığımız üründe gluten içerir ya da içermez ibaresinin kesinlikle yer alması gerekiyor. Biz her aldığımız ürün sonunda firmalarla yazışmak zorunda kalıyoruz. Markete girdiğinizde aldığınız her üründe gluten var. Bizler doğal evlerde yapılan ürünleri tüketmeye çalışıyoruz.

ÇÖLYAKLI GENÇLER ÜNİVERSİTE OKUYAMIYOR

Üniversiteyi kazanan öğrenciler şehir dışına çıkmıyor. Gidenler geri dönüyor. Kantin ve yurtlarda yiyecek bulamıyor. Biz normal bir yaşam istiyoruz. Sağlıklı birey nasıl her yerde yiyip içebiliyorsa biz restoranlarda glutensiz menü görmek istiyoruz. Bir makarna 15 TL, gofret 15 TL, çubuk kraker 13 TL. Çok pahalı bir hastalık. Her ürün normal ürünlere gire 7 ya da 15 kat daha pahalı. Her ilde glutensiz ekmek üreten fırınların açılmasını talep ediyoruz. Herkesin maddi desteğe ihtiyacı var. Ama farkındalık çok önemli. Yüzde 40 üstü engel raporu çıkması onların yararlandığı haklarsan bizim de yararlanmamız gerektiği. Çölyak tanısı aldığınızda ömür boyu geçmiyor. Henüz tıbbın bulduğu bir çölyak ilacı yok. Tek tedavisi diyet. Diyet yamadığınızda bütün organlara zarar veriyor” dedi.

Ayşegül Kalaycı