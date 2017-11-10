Bu sevgi bitmez

Bir kez daha gördük ki, bu ülkenin Atatürk sevgisi hiç azalmadığı gibi, her geçen gün katlanarak artıyor. Bugün tüm Türkiye ve Kocaeli’de 10 Kasım törenlerine çok büyük bir ilgi gözleniyordu.

İLK TÖREN KÜLTÜR TEPESİNDE

10 Kasım nedeniyle bugün İzmit’teki ilk tören, Kültür Tepesi’ndeki Atatürk Heykelinde yapıldı. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, CHP Kocaeli Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet ve Haydar Akar ile Saadet Partisi İl Başkanı dışındaki tüm il başkanları törende hazır bulundular. Ata’nın ölüm saati olan 09.05’te sirenler eşliğinde saygı duruşu başladığında, Türk Halkı Ata’sına olan sevgi ve saygısını göstermek için hazır ola geçmişti.

SDKM’DE YER KALMADI

Önceki 10 Kasım törenlerinin tam tersine, Süleyman Demirel Kültür Merkezinde düzenlenen 10 Kasım programına başta protokol olmak üzere çok sayıda kişi ilgi gösterinde, salonda öğrencilere yer kalmadı. Yüzlerce öğrenci programı ayakta takip ederken, Körfez Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin sergilediği Atatürk Oratoryosu çok başarılıydı ve ayakta alkışlandı. Aynı saatlerde Gazi Mustafa Kemal’in ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’in merdivenlerinden yüzbinlerce vatandaş çıkıyordu.