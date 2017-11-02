Bu sezon izlediğim en iyi 1.Küme maçıydı

Geçen yıllarda genelde Süper Lig maçlarını izleme fırsatını buluyordum, daha doğrusu tercih ediyordum. Bu sezon 1.Küme maçlarına da gitme şansım oluyor. Önceki akşam da Cephanelik Stadı’nda oynanan Yuvam İzmitspor ile Kullarspor karşılaşmasını izledim.

Bu sezona çok iyi başlayan, 3’de 3 yapan Yuvam İzmitspor, 1.Küme’nin en çok dikkat çeken takımları arasında yer alıyordu. 1.Küme’de ilk iki yılında tutunma mücadelesi yapan, bunda da başarılı olup, genç yetenekleri vitrine çıkaran Yuvam İzmitspor, bu sezona ise fırtına gibi başlamış, geçen hafta Arslanbey Belediyespor’a deplasmanda 2-0 mağlup olup, ilk puan kayıplarını yaşamıştı. Mavi-Beyazlı ekip için Kullarspor karşılaşması çok büyük önem taşıyordu. Bu maçta alacağı skor ligdeki konumunu da belirlemesi açısından çok önemliydi.

Kullarspor ise son iki yıldır çok büyük hedeflerle yola çıkmasına rağmen Play-Off’a bile kalamadan sezonu tamamlıyordu. Bu sezon ise çok daha iddialı bir takım kurdu. 1937 Sekaspor’da iki yıldır üst düzey maçlar oynamış genç oyuncular Tayyip, Ahmet Furkan, Dilhan ve Batıkan’ı, Gölcük’te bir çok takımda forma giyen Murat Sandalcı gibi önemli bir forveti, en önemlisi de ilimizin en efendi, en saygılı, gittiği her takımda başarılı olan Oğuzhan Altınkaya’yı aldı.

Kullarspor, çok iddialı girdiği sezonda beklenmedik puanlarda kaybetti, 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Çok gol atan, çok gol yiyen bir takım görüntüsündeydi. 4 maçta 13 gol atarken, kalesinde de 9 gol gördü. Yediği gol sayısı şampiyonluğa oynayan bir takım için çok fazlaydı.

Maç çok soğuk bir havada oynandı. Ama sahada ki futbolcuların oynama iştahı çok fazlaydı. İlk 15 dakika geçildiğinde Kullarspor’un oyuncu kalitesi daha iyiydi, rakibinin de bir tık önündeydi. Yuvam İzmitspor’da orta sahada yılların tecrübesi Kemal ve İbrahim Yılmaz vardı. Selanikspor’dan tanıdığımız Hamza da sağ kanatta etkili ataklar geliştiriyordu. Sol kanatta bir dönem Derincespor AŞ ve Gölcükspor forması da giyen Yunus Emre Bulut ile etkili olmaya çalıştı. Ben en çok kaleci Alper ile forvette görev yapan Ömer’i beğendim. Ömer, çabuk, patlama özelliği olan sprinter bir oyuncu. Ceza sahasında topla daha çok buluşursa skora da katkı sağlar.

Maçın ilk 45 dakikasında iki takımda çok fazla pozisyon bulamadı. Kullarspor, ceza sahası dışında attığı şutlarla kaleyi yokladı. Çok fazla pozisyonun olmadığı 45 dakikanın nasıl geçtiğini anlayamadım. Çok tempolu, oynama isteği olan iki takım vardı sahada. İki takımın futbol oynama isteği maçın hakeminin de işini kolaylaştırdı. 40’ıncı dakikada Yuvam İzmitspor atağında hakem Özgür Holat, korner atışına karar verdi. Kullarspor defans oyuncuları kendilerinden çıkmadı diye hakeme itiraz ettiler. Pozisyonun içinde olan Yuvam İzmitsporlu Ömer, topun kendisinden çıktığını söyledi, hakem de kararını değiştirdi, autla oyunu başlattı. İşte böylesine karakterli ve düzgün oyuncular olunca maç izlemekte daha keyifli oluyor, hakiminde işini kolaylaştırıyor.

Maçın ikinci yarısının hemen başında Kullarspor golü buldu. İkinci yarı oyuna giren Furkan, sol çaprazdan topla buluştu, şutunda bu kez kaleci Alper’in yapabileceği bir şey yoktu. Golden sonra oyun çok daha keyifli bir hale geldi. İki takımda çabuk oynayan, bir an önce kaleye gitmeyi denedi. İlk yarıda kötü vuruşlar yapan Murat Sandalcı, bu kez düzgün bir şutla Kullarspor’u rahatlatan golü attı.

Maçı Kullarspor 2-0 kazandı. Maçın skorundan çok iki takımın sahadaki oyunuydu. Süper Lig’in çok üzerinde, tempolu bir maç izledim. Öncelikle iki takımın teknik sorumluları Fahri Altıntaş ve Hakan Sakarya başta olmak üzere, sahada mücadele eden futbolcuları tek tek kutluyorum. Bu sezon izlediğimiz en iyi 1.Küme, hatta Süper Lig’in üzerinde bir maçtı. Bu soğuk havada üşüdüğüme değdi.