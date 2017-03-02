'Bu skandal karar Avrupa'nın geleceği açısından endişe vericidir'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın,Adalet Bakanı Bozdağ'ın katılacağı Almanya'daki toplantının iptaliyle ilgili, "Bu skandal kararın, PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine kucak açan bir ülkede alınması Avrupa'nın geleceği açısından endişe vericidir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'nın Gaggenau kentinde vatandaşlara hitap edeceği toplantısının iptal edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Bozdağ'ın, Almanya'da katılması planlanan etkinliğin sudan sebeplerle yasaklanmasını kınadığını belirten Kalın, "Her fırsatta Türkiye'ye demokrasi ve ifade özgürlüğü dersi vermeye çalışanların gerçek yüzü bu tür kararlarla açık şekilde ortaya çıkıyor. Bu skandal kararın, PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine kucak açan bir ülkede alınması Avrupa'nın geleceği açısından endişe vericidir." şeklindeki görüşlerini paylaştı.

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