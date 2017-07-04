Bu testi 10 saniyede geçmek mükemmel gözler demek

Resimlerdeki simetriyi bozan parçayı bulunuz.

Aşağıdaki resimlerin her birinde simetriyi bozan bir unsur var. Normal şartlarda bu hatayı birkaç saniye içerisinde görmek mümkün değil. Peki siz kaç saniyede yamuk şekli görebilirsiniz? Hem eğlenin hem de gözlerinizi test edin.

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