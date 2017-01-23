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Bu testi yaptırmayan antibiyotik alamaz

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Bu testi yaptırmayan antibiyotik alamaz
Akılcı Antibiyotik Kullanımı Lansman Toplantısı’nda konuşan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Antibiyotiklere yılda 1 milyar lira ödüyoruz" dedi. Bundan sonra doktor yaptığı hızlı testle hastaya antibiyotik verip vermeyeceğine karar verecek.

Sağlık Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türkiye antibiyotik kullanımında 40 Avrupa ülkesi arasında birinci sırada. bunun önüne geçmek için bakanlık harekete geçti. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, antibiyotik kullanımı konusunda alınan önlemlere ilişkin Akılcı Antibiyotik Kullanımı Lansman Toplantısı'nda konuştu. Akdağ, antibiyotik kullanımın çok olduğunu  belirterek bakanlık olarak antibiyotiklere yılda 1 milyar lira ödediklerini açıkladı.
 

HIZLI TEST DENEMESİ YAPILDI

Akdağ doktorların antibiyotik kullanımına 5 dakikada sonuç veren hızlı testle karar vereceğini dile gitirdi. Testin denemesi de Bakan Akdağ'ın katıldığı basın toplantısında yapıldı. Yapılan testte  5 dakikada bir hastada BETA  mikrobu olup olmadığı ortaya çıktı.  Bakan Akdağ, "Vatandaşı bilgilendirmek için spotlar hazırladık. Şu anda eczaneye gitseniz ve doğrudan antibiyotik almaya kalksanız da size vermeyecekler" dedi.

YOĞUN BAKIM YATAK SAYISI 

Bakan Akdağ, yoğun bakımlar yatak sıkıntısı olmadığını da dile getirdi.

İLAÇ STOKLAYAN EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAK 

Zam gelecek diye bazı ilaçların satılmadığı yönündeki bir soyuray da Bakan Akdağ şöyle yanıt verdi: "Sektörü sürekli takip ediyoruz. İlaç stoklayanlar tespit edilmesi halinde en ağır şekilde cezalandırılacak." Bakan Akdağ doktorlara performans sistemi getirmek gibi bir çalışmanın da olmadığını açıkladı. 

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