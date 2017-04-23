Bu ülkede çocuk olmak da zor

Bugün 23 Nisan. TBMM’nin açılışının, hakimiyetin kayıtsız şartsız millete geçişinin yıldönümü. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.

Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çok önemli ulusal bayramları paylaştırırken, 23 Nisan’ı çocuklara; 19 Mayıs’ı gençlere armağan etmiş. Bir bakıma, Cumhuriyet’i çocuklara ve gençlere emanet etmiş.

Atatürk’ün bir şeyi daha düşündüğünü tahmin ediyorum. Büyüklerin 23 Nisan’da çocukları, 19 Mayıs’ta gençleri düşünmemizi istediğine inanıyorum.

Biz büyüklerin, bugün “Çocuklarımız ne kadar mutlu?” diye düşünüp, kendimizi çocukların yerine koyarak empati yapmamız gerektiği kanaatindeyim.

Doğumdan 16 yaşına kadar geçen dönemi “Çocukluk” dönemi olarak kabul edebiliriz.

Kendi çocukluğumuzu hatırlayalım, böyle cep telefonu, renkli televizyon, bilgisayar falan yoktu.

Bu kadar araba yoktu, para yoktu. Eve gelen misafir bizim için bir Nestle gofret getirmişse, çok büyük bir bahtiyarlık kabul edilirdi.

Kışın, evin sobasına odunu, talaşı veya kömürü taşımak zaman zaman çocukların görevi olurdu.

Ama kestane kebap vardı. Çok daha kaliteli, çok daha çocuklar üzerine titreyen öğretmenlerimiz vardı. Bizim çocukluğumuzda bütün hayatımız, hayati sınavlara hazırlanmak ve bunları düşünmekle geçmezdi. İlkokul bitirme sınavı, ortaokul bitirme sınavı vardı. Liseyi, hele hele sanat okulunu bitirmişsen, piyasada hemen iş bulabileceğinin garantisi vardı.

Şimdi öyle değil. Çocuklar için hayat daha zor. Tacizciler var, istismarcılar. Bu nedenle olsa gerek, çocuklar da daha erken büyüyorlar.

Tacizciler var, istismarcılar var. Biz ilkokulda evimize en yakın okula yazdırılır, her gün yürüyerek gidip gelirdik. Şimdi servis arabasında çocuklar. Hemen hepsinin elinde, ailelerinin kendi zevklerinden kestikleri paralarla aldıkları akıllı telefonlar, hemen hepsinin evlerinde birer bilgisayar var.

Ama yaz tatilini, boyacı sandığını yüklenip aile ekonomisine katkı sağlamak için bekleyen çocuklar; sıkışık trafikteki arabaların içindeki insanlardan dilenmek için kullanılan çocuklar da var.

Çocuk 7’nci sınıfa geçtiği andan itibaren kendisini çok ağır sınavlar baskısı altında hissetmeye başlıyor. 8’inci sınıfta bütün hayatı kararıyor. Önümüzdeki hafta TEOG’da 2’nci aşama sınavı var. Bu sınavı bekleyen çocuklarda birinin yerine koyun kendinizi. Neler geçiyor kim bilir O’nun beyninden. Nasıl bir baskı altında hissediyor kim bilir kendisini.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni uluslararası çocuk şenliğini dört dörtlük düzenlediği için kutluyorum.

1920’de Atatürk’ün açtığı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin sonsuza kadar var olacağını, gazi meclisin değerinin hiçbir zaman azalmayacağını düşünüyorum. Her şeye ve herkese rağmen, bu ülkede Atatürk sevgisi ve bağlılığının bitmeyeceğine, tam tersine her geçen dönem yaşananlarla daha iyi anlaşılacağına inanıyorum.

Yazık, bugün keşke çocuk olsaydık diyemiyoruz. Çünkü bugün ülkemizde çocuk olmak, büyük olmaktan çok daha zor. Kendinizi onların yerine koyun. Empati yapın. Sonra çocuklarınızı alınlarından öpüp, 23 Nisan Bayramı’nı kutlayın. Onların içine sevgi, neşe doldurun. Bayramımız kutlu olsun.

Şahabettin Bilgisu Caddesi’ne bir alternatif bulmalıyız

Belli oldu ki, tramvay nedeniyle İzmit Şahabettin Bilgisu Caddesi artık araç trafiğinde kullanamayacak. İzmit şehir merkezinde yürüyüş yolunun iki tarafındaki Cumhuriyet ve Hürriyet Caddeleri’nde araç trafiği “Batı-Doğu” yönünde işliyor. Eskiden İzmit’in ortasından tren geçerken, bu iki cadde birbirine ters yönde çalışırdı.

Daha sonra “Doğu-Batı” yönüne trafik yükü Şahabettin Bilgisu Caddesi’ne verildi, Yürüyüş Yolu’nun iki tarafı “Batı-Doğu” yönüne çevrildi.

Şahabettin Bilgisu Caddesi devre dışı kalınca, şehir içinde sıkıntı artacak. Doğu-Batı yönlü trafik için sadece İnönü Caddesi kalacak. Baç kavşağı, Alemdar Caddesi çıkışı daha da sıkışacak. Mutlaka yaz aylarında yeni bir düzen kurmak lazım. Mutlaka şehir içinde “Doğu-Batı” yönlü trafik için bir alternatif geliştirmek lazım.

Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde şu İSU müteahhidinin çalışması da bitmek bilmedi. D-100’den Alemdar Caddesi’ne bir bağlantı yapmak lazım. Belki, Hürriyet veya Cumhuriyet Caddeleri’nden birini ters yöne çevirmek lazım. Belki, toplu taşıma araçlarını tamamen Hürriyet ve Cumhuriyet Caddeleri’nden çıkartmak lazım.

Elbette Büyükşehir Belediyesi’nde bu konunun uzmanı pek çok kişi var. Ne yapılması gerektiğini ben bilemem. Ama benim bildiğim bir şey yapmak lazım.

350 günden geriye sayalım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özellikle İzmit için verdiği sözlerin önemli bölümünü tutamadı. İzmit’te başlatılan projelerin de hemen hepsi, planlanan, açıklanan süreden çok daha geç bitti.

Şimdi önümüzde eski Valilik Bahçesi’ndeki yeraltı otoparkı ve tören alanı projesi var. Şehre verilen sözleri hatırlarsak, bu işin geçen yaz başlamış olması, şimdilerde bitime yaklaşmış olması gerekirdi.

Olmadı, ihalelerde işler ters gitti falan. Neyse, artık ihale aşaması bitti. İhaleyi kazanan müteahhide yer teslimi yapıldı. Aslında atla deve bir iş değil. Yaklaşık 30 milyon TL maliyetli bir proje.

Artık eski Valilik binası alanı müteahhit firmanın. Biz, yer tesliminin 1 Mayıs itibariyle yapıldığını varsayalım. İhale şartnamesine göre, işin 350 günde bitirilmesi gerekiyor. Biz bu süreyi de 365 güne uzatalım.

Yani, 1 Mayıs 2017’de başlayan işin, bir yıl sonra 1 Mayıs 2018’de bitmiş olması lazım. Bu sürenin de üzerine biraz daha ekleyelim. Diyelim ki, “19 Mayıs 2018’deki Gençlik ve Spor Bayramı’nı bu yeni tören alanında kutlarsak, ne mutlu İzmit’e. O zaman bu şehirdeki bir büyük projenin zamanında bittiğini kabul edecek ve alkışlayacağız.”

Zaman işlemeye başladı. Eski valilik bahçesindeki yer altı otoparkı ve tören alanı için benim koyduğum hedef, 19 Mayıs 2018. Resmi süreden çok daha uzun bir süre sonrası. Bakalım, iş bitecek mi. Elbette takip edeceğiz.