Bu ürünleri eken çiftçi, daha fazla destek alacak!

Kocaeli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İlhan Özel, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen "Türkiye Milli Tarım Destekleme Modeli" kapsamındaki havza bazında desteklenecek ürünlerin dağılımı belirlediğini açıkladı.

DENGESİZLİKLER ÖNLENECEK

Özel, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Havza Bazlı Destekleme Modeli tarımda yaşadığımız bazı sıkıntılar neticesinde hayata geçirilmesine karar verilen bir projedir. Zira ürün üretimi yıllara göre düzensizlikler göstermektedir. Bu düzensizlikler ise ürün fiyatlarının dalgalanmasına neden olmaktadır. Çiftçimiz ne kadar emek ve zaman harcarsa, ne kadar gelir elde edeceğini bilememektedir. Bu düzensizlikleri ortadan kaldırmak için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı harekete geçti.

Bu çerçevede Havza Bazlı Destekleme Modeli geliştirilmiştir. Bu destekleme modelinde bakanlığımız adından da anlaşılabileceği gibi ilçe bazında destekleyeceği ürünleri teker teker tespit etmiş ve yayınlamıştır. Bu destekleme modeli ile toprakların boş kalmaması, yanlış ürünlerin ekilmemesi, arz ve talep arasında yukarıda bahsettiğimiz dengesizliklerin yaşanmaması için bu modele geçilmiştir”

KOCAELİ’DE DESTEKLENECEK ÜRÜNLER

2017 yılı üretim sezonu için ilçeler bazında Kocaeli’de desteklenecek ürün tablosu da belirlendi.

İlhan Özel’in açıklamasına göre ilçeler bazında bu ürünleri ekenler fark ödemesi altında destekleme alacaklardır. Örneğin İzmit’te, Kandıra’da Karamürsel’de Yağlık Ayçiçeği eken ve bunu belgelendiren kilogram başı 40 kuruş destek alacaktır. Üreticilerin konuyla ilgili detaylı bilgi için İl ve İlçe Müdürlüklerine başvurabilecekleri açıklandı.

KOCAELİ’DE İLÇELERE GÖRE DESTEKLENECEK ÜRÜN TABLOSU

İLÇELER : DESTEKLENECEK ÜRÜNLER:

Başiskele : Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Yulaf, Soğan (Kuru

Darıca : Arpa, Buğday, Yem Bitkileri, Zeytinyağı

Derince : Arpa, Buğday, Yem Bitkileri

Dilovası : Buğday, Yem Bitkileri

Gebze : Buğday, Tritikale, Yem Bitkileri

Gölcük : Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Yulaf

İzmit : Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)

Kandıra : Buğday, Mısır (Dane), Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Fındık, Soğan (Kuru)

Karamürsel : Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri

Kartepe : Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri

Körfez :Arpa, Buğday, Yem Bitkileri, Yulaf, Soğan (Kuru)