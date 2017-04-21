"Bu vatan, bu bayrak, bu bayram sizindir"

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Güzeloğlu, mesajında, milli egemenliğin sembolü, kurtuluş mücadelesinin ve demokrasi tarihinin en önemli kurumlarından olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. yılını kutlamanın gururunu yaşadığını ifade ederek, çocukların sevincini paylaşmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Türk Milletinin istiklal mücadelesinde top yekun hareket ederek, birlik ve beraberliğinden aldığı güçle imkansızı başardığını vurgulayan Güzeloğlu, "Milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi bu tarihi süreci çok iyi yönetmiş, milli mücadelenin kalbi olmuştur. Gazi meclis, varlığıyla, onurlu duruşuyla, cesur kararları ile bu mücadeleyi yürütenlere güç verirken, aziz milletimizin de sesi, umudu ve rehberi olmuştur. Büyük askeri zaferleri kazanan, Cumhuriyet'i ilan eden ve onu demokrasiyle taçlandıran Türkiye Büyük Millet Meclisi, gerçekleştirdiği reformlar ve aldığı tarihi kararlarla milletimizin makus talihini değiştirmiş, Türkiye'nin yarınlarını şekillendirmiştir." ifadelerini kullandı.

Vali Güzeloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin demokrasinin ve ulusal egemenliğin sembolü haline geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Egemenlik kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilkesi de Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluşturmuştur. İşte Cumhuriyetimizin temeli ve milli egemenliğimizin sembolü olan Gazi Meclisimizi 15 Temmuz gecesi bombalayarak, ülkemizi geri dönüşü olmayan bir karanlığa sürüklemek isteyen hain darbecilere karşı Türk milleti, tek yürek ve tek vücut olarak tavrını ortaya koymuş, ay yıldızlı bayrağımızın altında tek millet, tek devlet ve tek vatan şuuru ile milli iradesine sahip çıkmış, Türkiye Büyük Millet Meclisimizi ikinci kez gazilik payesine ulaştırarak, birlik ve beraberlik içinde yeni bir demokrasi destanı yazmıştır. Milletimizin bu dik duruşu nesiller boyunca takdirle anılacaktır. Sevgili çocuklar, cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Meclis Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli iradenin hayat bulduğu bu günü bir bayram olarak geleceğimizin teminatı olan siz çocuklara armağan ederken, sizlere verdiği değere ve Türk milletinin geleceğinin çocukların omuzlarında yükseleceğine işaret etmiştir. Sizler, milletimizin umut çiçekleri, aydınlık yarınlarımızı kucaklayan güçlü kollarısınız. Sizleri çok seviyor ve sizlere güveniyoruz. Bu vatan, bu bayrak, bu bayram sizindir, sizlere emanettir."