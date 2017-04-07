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Bu yarışma için 31 ülkeden Kocaeli'ye geldiler

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Bu yarışma için 31 ülkeden Kocaeli'ye geldiler
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 9. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen 1. Uluslararası Bilge Şehir Karikatür Yarışması, daha ilk yılından uluslararası alanda büyük ilgi gördü.

Başvuruların başladığı günden bu yana Dünya’nın 31 ülkesinden 112 karikatürist 412 eserle başvurdu. Halen yurt içinden, yurt dışından ve Kocaeli’den karikatürler gelmeye devam ediyor.

ÖĞRENCİLER İLGİ GÖSTERİYOR

Öte yandan okullara yönelik tanıtım seminerleri, öğrencilerin karikatüre olan ilgisini artırdı. Karikatür sanatını ortaokul ve lise çağındaki gençlere tanıtmak ve sevdirmek amacıyla karikatürist Ahmet Altay tarafından bilgilendirilen öğrenciler, yapılan atölye çalışmasıyla da nasıl karikatür çizilebilecekleri konusunda da bilgi sahibi oldu. Bu kapsamda Gölcük Kavaklı Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu, Körfez Emlak Konut İmam Hatip Lisesi, Derince Alparslan Ortaokulu’nda seminer programı yapıldı.

KATILMAYA DAVET ETTİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bu yarışmanın gençler için bulunmaz bir nimet olduğunu belirten karikatürist Altay, ‘’Bu yarışma sizler için müthiş bir fırsat. Bu fırsatı değerlendirmek ve üretmek sizlerin elinde. Hepinizi bu yarışmaya katılmaya davet ediyorum. Sizler bizlerin umudusunuz‘’ diyerek, gençleri karikatür yarışmasına katılmaya davet etti.

SON BAŞVURU 21 NİSAN

Yarışmaya başvurular en geç 21 Nisan 2017 Cuma gününe kadar alınacak. Seçici kurul ise, yine nisan ayında toplanacak. Bilge Şehir Kocaeli Uluslararası Karikatür Yarışması’nın ödül töreni 13-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında yapılacak. Dünya’nın her köşesinden karikatüristler yarışmaya konuyla ilgili birden fazla karikatürle katılabilecek. Yarışmacı eserini kocaelicartoon@gmail.com adresine irtibat bilgisi, telefon ve özgeçmişi ile birlikte gönderecek. Ön elemeyi geçen adaylar, eserinin orijinalini posta veya kargo ile gönderecek ya da elden teslim edecek

15 BİN TL BÜYÜK ÖDÜL

Yarışmaya katılanlar, www.kocaelicartoon.com adresinde yayınlanan katılım formunu doldurarak, kısa özgeçmişlerini, irtibat bilgilerini ve bir fotoğraflarını eserleriyle birlikte; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Kozluk Mh. Mehmet Ali Kağıtçı Sk. No: 71 Seka Kültür Alanı İzmit/KOCAELİ adresine gönderecek. Yarışmanın jürisi ise şu isimlerden oluşuyor; Şafak Tavkul-Karikatürist, Ahmet Kesgin-Karikatürist, Turan Dertli-Karikatürist, Turgut Yılmaz-Karikatürist, Ahmet Altay-Karikatürist, Murat Yılmaz-Karikatürist. Yarışmada birinci olan eser sahibine 15 bin TL, ikinci olan 10 bin TL, üçüncü olan 5 bin TL kazandıracak. Teşvik ödülü olarak 2 bin 500 TL, ayrıca 5 karikatüriste bin 500 TL ödül verilecek.

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