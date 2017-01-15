BU YAZININ BAŞLIĞI YOK...

Kim ne derse desin;

Örneklerle, deneyimlerle sabit bence...

Benim insanım bu kadar saf,

Bu kadar duyarsız,

Bu kadar algılamadan yoksunsa

Kandırılmasına,

Aldatılmasına şaşırmamalıyız.

Kendi kurtuluş savaşını veren,

İmkansızlıklar içinde toprağını koruyan;

‘’EGEMENLİK MİLLETİNDİR'’ diyerek Cumhuriyeti seçen,

Bu toplum giderek küntleşti,

Susturuldu,

Düşünemez hale getirildi.

Eğitim hakkını savunamadı düşünmeden savuruyor

Sağlık hakkını isteyemedi,

Aç kaldı; inançlarını sofraya koyup yedi.

İlkelerini unuttu,

Yoksulluğunu düşünürken,

Yolsuzluklara göz yumdu...

Eskiden inandıklarına oy verirdi,

Şimdi kendisine kömür dağıtanlara,

Makarna , bulgur verenlere.

Oyunu düşünmeden savuruyor.

Sorgulamadan,

Yargılamadan,

Geleceğini kararttığının farkına varmadan.

Ülke karış karış satılıyor,

Değerler yerlerde,

Bir avuç mutlu azınlık,

Çalarak,çırparak.kandırarak

Çoğunluğa hükmediyor....

Körleşen toplum,

Sağırlaşan insanlar,

Parmaklarını bile kıpırdatmadan,

Öylece seyrediyor....

Bu olumsuz fotoğrafı öylesine içselleştirmiş

Öylesine kabullenmiş ki,

Yapacak hiç bir şey yok,

Ya hep birlikte dibe vurup dağılmayı bekleyeceğiz,

Ya da silkinip kendimize geleceğiz,

Gözlerimiz yeniden aydınlığı görsün diye....

Tercih sizin...



