BU YAZININ BAŞLIĞI YOK...

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Zümrüt SEVİNÇ

Kim ne derse desin;
Örneklerle, deneyimlerle sabit bence...
Benim insanım  bu kadar saf,
Bu kadar duyarsız,
Bu kadar  algılamadan yoksunsa
Kandırılmasına,
Aldatılmasına  şaşırmamalıyız.
Kendi kurtuluş savaşını veren,
İmkansızlıklar içinde toprağını koruyan;

‘’EGEMENLİK  MİLLETİNDİR'’ diyerek Cumhuriyeti seçen,
Bu toplum giderek küntleşti,
Susturuldu,
Düşünemez hale getirildi.
Eğitim hakkını savunamadı düşünmeden savuruyor
Sağlık hakkını isteyemedi,
Aç kaldı; inançlarını sofraya koyup yedi.
İlkelerini unuttu,
Yoksulluğunu  düşünürken,
Yolsuzluklara göz yumdu...
Eskiden inandıklarına oy verirdi,
Şimdi kendisine kömür dağıtanlara,
Makarna , bulgur verenlere.
Oyunu düşünmeden savuruyor.
Sorgulamadan,
Yargılamadan,
Geleceğini kararttığının farkına varmadan.
Ülke karış karış satılıyor,
Değerler yerlerde,
Bir avuç mutlu azınlık,
Çalarak,çırparak.kandırarak
Çoğunluğa hükmediyor....
Körleşen toplum,
Sağırlaşan insanlar,
Parmaklarını bile kıpırdatmadan,
Öylece seyrediyor....
Bu olumsuz fotoğrafı öylesine içselleştirmiş
Öylesine kabullenmiş ki,
Yapacak hiç bir şey yok,
Ya hep birlikte dibe vurup dağılmayı bekleyeceğiz,
Ya da silkinip kendimize geleceğiz,
Gözlerimiz yeniden aydınlığı görsün diye....
Tercih sizin...


 

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