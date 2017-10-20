Bu yıl asfalt bekliyor

Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki yolun düzeltilmesi ve asfaltlanması için Büyükşehir’e başvuru yapılmış. Büyükşehir Belediyesi de geçen yılın programına almış. Ama çevredeki başka yollar asfaltlanırken, Cansızlar Mahallesi yoluna kimse bir şey yapmamış. Bu yoldan artık araçlar geçemiyor. Önümüzdeki kışı da bu halde geçirmek imkansız. Yolun bir an önce asfaltlanması bekleniyor.