Bu yıl asfalt bekliyor
Kandıra’ya bağlı Sinanlı Bilallı Köyü’nün Cansızlar Mahallesi’ne giden yol, perişan durumda.
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Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki yolun düzeltilmesi ve asfaltlanması için Büyükşehir’e başvuru yapılmış. Büyükşehir Belediyesi de geçen yılın programına almış. Ama çevredeki başka yollar asfaltlanırken, Cansızlar Mahallesi yoluna kimse bir şey yapmamış. Bu yoldan artık araçlar geçemiyor. Önümüzdeki kışı da bu halde geçirmek imkansız. Yolun bir an önce asfaltlanması bekleniyor.
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