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Bu yıl da bilgisayarları Vestel dağıtacak

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Bu yıl da bilgisayarları Vestel dağıtacak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2017-2018 eğitim öğretim yılında 6’ncı sınıf öğrencilerine dağıtacağı 40761 adet dizüstü bilgisayar alım ihalesi gerçekleştirildi.

İhalede geçtiğimiz yıl bilgisayarları dağıtan Ankaralı Vestel  Elektronik Sani A.Ş firması  bu yılda 31 milyon 752 bin 819 TL ile en düşük veren firma oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı - Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğünce gerçekleşen Dizüstü Bilgisayar alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale gerçekleşti. 40761 adet dizüstü bilgisayar alım ihalesine 5 firma katılarak teklif verdi. 

Yaklaşık Maliyeti 40.695.782,40 TL olan ihaleye 5 firma dosya alarak  katıldı. Ancak ihalede  Donan Firması teşekkür mektubu vererek teklif vermedi.  İhaleye 4 firma katılarak teklif verdi. En düşük teklifi 31.752.819.00 TL ile  Vestel Elektronik A.Ş, en yüksek teklif ise 38.11.535,00 TL ile Hometech Elektronik A.Ş verdi. İhale şartnamesinin imzalanmasından 120 gün içinde bilgisayarların teslimi gerçekleştirilecek. 

Verilen teklifler şöyle:
Hometech Elektronik A.Ş 38.11.535,00 TL
Casper Bilgisayar A.Ş 35.584.353,00 TL
Aidata Bilişim A.Ş 35.380.548,00 TL
Vestel Elektronik A.Ş 31.752.819.00 TL

Şennur YILDIZ

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