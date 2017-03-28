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Bu yiyecekler hızlı yaşlandırıyor

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Bu yiyecekler hızlı yaşlandırıyor
Sağlıklı beslenme yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor. İşte hızlı yaşlandıran, uzak durmanız gereken gıdalar

Hem yağlı hem zararlı: Kızartma

Çeşitli sebze ve et ürünlerini kızartarak tüketmek, fazladan yağ almanıza, vücudunuzun hantallaşmasına, cildinizin bozularak akne, sivilce oluşmasına neden oluyor. Tüm bu etkiler de hem cildinizi hem de vücudunuzu daha hızlı yaşlanıyor.

Mide düşmanı kahve

Granül kahve çeşitleri, içerdikleri kimyasallar ve gördükleri işlemler nedeniyle asitli ve zararlıdır. Bu asitler, midenin delinmesine dahi yol açabildiği gibi cildi yaşlandırır. Kahve tüketmeyi seven kişiler, Türk kahvesi gibi işlem görmemiş kahveleri tercih edebilir.

Her rahatsızlığın başı: İşlenmiş şeker

Şekerli içecekler ve şekerli yiyecekler, vücuda alınan proteinleri yok eder. Cildi güzelleştiren, vücudu dinç ve zinde tutan proteinler azaldığında yaşlanma hızlanır. Tüm bunların yanı sıra şeker kilo alımına, yağlanmaya ve cildin esnekliğini yitirmesine de sebebiyet verir.

Karbonhidrat deposu: Hamur işi

Börek, poğaça, pizza, makarna, ekmek gibi hamur işi yiyecekler, karbonhidrat ile doludur. Karbonhidrat ve bunun yanı sıra şeker de barındıran hamur işleri, metabolizmayı yavaşlatır. Daha sağlıklı ve uzun bir yaşam için vücudu yağlandıran hamur işlerinden mümkün olduğunca uzak durulmalıdır.

Doğallıktan uzak: Margarin

Doğal bir içeriği olmadığı için sindirim sistemi tarafından tanınmayan ve bu yüzden de hazmedilemeyen margarin, vücudun yağ depolamasına neden olur. İçeriğindeki doymamış yağ asidi hücreleri yok ederek yaşlanmayı hızlandırır.

Şekerli sebzeler

Tüm sebzeler sağlıklı ve faydalı değildir. Havuç, mısır gibi şekerli sebzeler, içerdikleri vitaminler için tüketilebilir. Ancak aşırı tüketilen bu sebzeler, kan şekerini yükseltebileceği için tehlike barındırır, yaşlanmaya yol açar. Bu sebzeler, kilo alımına da neden olabilir.

Alternatiflerini arayın: Gazlı ve asitli içecekler

Çok sık tüketilince bağımlılık yapan gazlı ve asitli içecekler, yüksek oranda şeker içerir. Ayrıca fosfor açısından zengin olan bu içecekler, vücuttaki kalsiyumun azalmasına yol açıyor. Azalan kalsiyum başta kemik erimesi olmak üzere türlü rahatsızlıklara neden olarak yaşlanmanın önünü açar, vücudu güçsüzleştirir.

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