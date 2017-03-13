Bu yiyecekler sesinizi bozuyor

Bazı yiyeceklerin sesinizi kötü etkilediğini biliyor musunuz?

Sesinizi sağlıklı tutmanın tek unsuru konuşmayı veya şarkı söylemeyi zorlaştıran soğuk algınlıklarından veya gripten kaçınmak değildir. Aynı zamanda sağlıklı bir şekilde beslenmek ve sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarını uygulamak gerekir. Bazı gıdalar boğazda balgam oluşumuna sebep olup, ses tellerine zararlı olsa da sese iyi gelen yiyecekler boğaz ve ses telleri sağlığını geliştirebilirler.

Tüm kafeinli içecekler, çay, kahve, bazı gazlı içecekler sesiniz için zararlıdır. Kafein doğal bir idrar söktürücü olduğu için boğaz kaslarının susuz kalmasına sebep olur, bu da kasların büzülmesine yol açar. Sıkılaşmış kaslar yumuşak ve güzel bir sesin üretimini hem zorlaştırır hem de tehlikeye atar. Uzun süreler boyunca kaslar sıkı kaldığında ses tellerine zarar verebilir, sesin hasar görmesine yol açabilirler.

Süt ve süt ürünleri boğazınız için kaçınmanız gereken en önemli gıda grubudur.

Yoğurt, peynir, dondurma, süt ve tereyağı gibi süt ürünleri boğazda balgam oluştururlar. Bu mukus salgısı berrak bir ses tonunun çıkmasını engeller. Sık sık boğazı temizleme isteği duymanıza yol açar. Tüm süt ürünlerinden kaçınmanız gerekmese de temiz konuşmanızın veya şarkı söylemenizin gerekeceği bir durumdan önce tercih etmemeniz önerilir.

Sese iyi gelen yiyeceklerin önemli bir ortak özelliği su içeriklerinin yüksek olmasıdır. Gün içinde yeterince su almak sesi sağlıklı tutmanın önemli bir bileşenidir. Kafein içermeyen içecekleri gün boyunca yeterince tüketebilir ve gıdalardan aldığınız su miktarını da artırabilirsiniz. Meyveler ve sebzeler su içerikleri yüksek ve bu sebeple sese iyi gelen yiyeceklerdendir. Çiğ domates, kereviz ve salatalık, ayrıca elma, üzüm, şeftali gibi gıdalar yorulmuş ses tellerine faydalı olacaktır.

A vitamini yumuşak dokuların, cildin ve mukoza zarlarının sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Boğazda da bulunan mukoza zarlarının sağlıklı olması, genel olarak bölgenin daha iyi durumda olmasını sağlar. A vitamini yumurtada, ette, özellikle ciğerde bolca bulunur. Ayrıca sarı ve turuncu meyve ve sebzelerde de A vitamini içeriği yüksektir. Bunlara örnek olarak turuncu tatlı biberler, havuç, kayısı verilebilir. Koyu yeşil yapraklı, kara lahana ve ıspanak gibi sebzeler de A vitamini alımı için tercih edilebilecek gıdalardandır.