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Bu yol tehlike saçıyor!

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Bu yol tehlike saçıyor!
Başiskele Karadenizliler Mahallesi Alsancak Caddesi’nde art arda yaşanan trafik kazalarının ardından vatandaşlar tepki gösterdi.

Başiskele Kullar Yolu Karadenizliler Mahallesi Alsancak Caddesi üzerinde yaşanan trafik kazalarının ardından vatandaşlar tedirginlik içerisinde. Tedirgin olan vatandaşlardan biri de Murat Akdağ. İşlek bir yol güzergahı olduğunu önlemlerin alınmasını gerektiğini söyleyen Akdağ, ‘’İki günde bir mutlaka kaza oluyor. Bir hafta önce ölümlü bir trafik kazası oldu. Bugün de bir kaza oldu. Yol güzergahında hız kesici kasis ve lamba yok. Yetkililerin önlem almalarını istiyoruz’’ şeklinde konuştu.

Kerim YAVUZ

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