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Bu zeka testini 1000 kişiden bir kişi çözebiliyor (Sorunun iki cevabı var)

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Bu zeka testini 1000 kişiden bir kişi çözebiliyor (Sorunun iki cevabı var)
Basit bir matematik problemi gibi görünen ve internette gittikçe popülerleşen bu zeka testini 100 kişiden biri çözebiliyor. Bu soruyu yanıtlayanlar diğerlerinden farklı düşünüyor.

Go Tumble tarafından yaratılan zeka testi internette kısa sürede büyük bir ilgi odağı oldu. Yayıncı kuruluş, sorunun iki tane doğru cevabı olduğunu açıkladı:

"Öncelikle kişilerin bu soruyu çözebilmek için kalıpların dışında çözüm araması gerekiyor. Matematik basit bir bilmece değil. Genellikle matematik problemlerinin tek bir doğru yanıtı olmasına rağmen bu sorunun iki farklı sonucu olması tüm dünyada hararetli tartışmalara yol açtı. "

Bununla birlikte, 1000 kişiden sadece bir kişinin ikinci sonuca ulaşabildiğini açıkladı.

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BİRİNCİ ÇÖZÜM

4 ile 1'i toplayın: 5

2 ile 5'i toplayın.:7 Ardından ilk işleminin sonucu olan 5'i 7 ile toplayın:12

Aynı işlemi diğer adımlarda tekrar ettirin. 3+6=9+12=21

Sonuç: 8+11=19+21=40

İKİNCİ ÇÖZÜM

Birinci ve ikinci çarpıp sonuçla birinci sayıyı toplayın. Yani;

1*4+1=5

2*5+2=12

3*6+3=21

8*11+8=96

Eğer siz de bu soruya "96" yanıtını verdiyseniz ayrıcalıklı kişilerdensiniz. Bu soruya sadece 1000 kişiden biri ikinci çözümü kullanarak doğru cevabı verebiliyor.

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