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Büfe hırsızı hakkında karar

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Büfe hırsızı hakkında karar
İzmit'te bir büfeye girerek 30 bin TL'lik sigara, bir  börekçiye 500 TL para çalan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmit’te bir büfeye girerek yaklaşık 30 bin TL’lik alkol ve sigara ile 500 TL nakit para çalan hırsız, polis ekiplerinin takibi sonucu yakayı ele verdi. Edinilen bilgiye göre İzmit’te bir büfede meydana gelen hırsızlık olayı sonrasında polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Soygunun gerçekleştiği civardaki mobese ve güvenlik kameralarının inceleyen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahsın Umut Ö. (18) olduğunu tespit etti. Şahsı yakalamak için operasyon başlatan polis ekipleri, İzmit Kuruçeşme Mahallesi mevkiinde Umut Ö. adlı şahsı gözaltına aldı.

TUTUKLANDI
Yakalandıktan sonra emniyete götürülen şahsın yapılan sorgulamasında birçok suçtan sabıka kaydının olduğu belirlendi. Umut Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kerim YAVUZ

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