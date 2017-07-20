  • BIST 107.398
  • Altın 140,771
  • Dolar 3,5367
  • Euro 4,0691
  • Kocaeli 25 °C

Büfe hırsızı yakayı ele verdi

»
Büfe hırsızı yakayı ele verdi
İzmit'te bir büfeye girerek 30 bin TL'lik sigara, bir  börekçiye 500 TL para çalan şahıs İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

İzmit’te bir büfeye girerek yaklaşık 30 bin TL’lik alkol ve sigara ile 500 TL nakit para çalan hırsız, polis ekiplerinin takibi sonucu yakayı ele verdi. Edinilen bilgiye göre İzmit’te bir büfede meydana gelen hırsızlık olayı sonrasında polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Soygunun gerçekleştiği civardaki mobese ve güvenlik kameralarının inceleyen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahsın Umut Ö. (18) olduğunu tespit etti. Şahsı yakalamak için operasyon başlatan polis ekipleri, İzmit Kuruçeşme Mahallesi mevkiinde Umut Ö. adlı şahsı gözaltına aldı.
Yakalandıktan sonra emniyete götürülen şahsın yapılan sorgulamasında birçok suçtan sabıka kaydının olduğu belirlendi. Umut Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Kerim YAVUZ
 

Bu haber toplam 1114 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FETÖ'den 5 sanık hakim karşısına çıktı19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:38
  • Özel okul öğretmenine FETÖ'den önce hapis sonra tahliye19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:50
  • Ormanda vahşet! Yakılmış ceset bulundu19 Temmuz 2017 Çarşamba 15:11
  • Yol kenarında ayak bileklerinde bıçak yarasıyla bulundu, hastanede öldü19 Temmuz 2017 Çarşamba 14:09
  • Son anda yakalanan DAEŞ üyelerinin mesajları yayınlandı19 Temmuz 2017 Çarşamba 14:08
  • İzmit'ten Trabzon'a giderken feci kaza! 2 ölü19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:26
  • Deaş militanı Kılıçdaroğlu'nu silahla hedef almayı planlamış ancak...19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:26
  • Suikast girişimi davası duruşması ertelendi19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:22
  • SPA gaspçısı tutuklandı19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:44
  • Murat Çakmak ve Hüseyin Karaman'ın davası ertelendi19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:35
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti