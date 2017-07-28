Buğra Göçer, Balkan Şampiyonası’na katılacak

Tekvando eski il temsilcisi Erdoğan Göçer’in oğlu Buğra, geçtiğimiz günlerde Karaman’da yapılan milli takım seçmelerinde önemli başarıya imza attı.

Kocaeli ilinden hiçbir kulüp sahip çıkmadığı için kendisine kucak açan Tokat Belediyespor Kulübü adına seçmelere katılacak Buğra yıldızlar kategorisinde boy gösterdi.

9 elit sporcunun katıldığı müsabakalarda ilk turu geçerek yarı finale kalan Buğra ikinci maçını kaybetti. Buğra yenildiği rakibinin birinci olmasıyla üçüncü ilan edindi. Buğra Göçer bu derecesiyle ülkemizi Balkan Şampiyonası’nda temsil etme hakkı kazandı. Seçmelerde birinci olan sporcu Dünya, ikinci olan ise Avrupa Şampiyonasında Ay Yıldızlı formayı giyecek. Finali kaçıran İzmitli sporcu büyük üzüntü yaşadı.