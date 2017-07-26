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Bugün 11. gün...Uzel'den hâlâ haber yok

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Bugün 11. gün...Uzel'den hâlâ haber yok
16 Temmuz pazar günü akşam saatlerinde bir grup amatör balıkçı, fiber tekne ile Körfez’e açılmış, Seka Park önlerinde tekne alabora olmuştu.

Denize düşen ikisi çocuk 4 kişiden Şerafettin Küçükyaşar hayatını kaybetmişti. Aynı olayda denize düşen Hakan Uzel(35) 11 gündür süren aramalara rağmen bulunamadı.

ARAMALAR SÜRÜYOR

Şişme botun alabora olması sonucu kaybolan Hakan Uzel’in bulunması için bölgede başlatılan arama çalışmaları 11. gününde de bir sonuç vermedi. İtfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri genci denizde ve Körfez kıyılarında aramaya tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler, Uzel ile ilgili herhangi bir ize rastlamadı.

Kerim YAVUZ

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