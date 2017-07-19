  • BIST 106.902
  • Altın 140,702
  • Dolar 3,5291
  • Euro 4,0691
  • Kocaeli 24 °C

Bugün 3. gün.. Uzel'den hâlâ haber yok

»
Bugün 3. gün.. Uzel'den hâlâ haber yok
İzmit Körfez’inde meydana gelen 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 si çocuk 3 kişinin yaralandığı şişme bot faciasında, kaybolan Hakan Uzel’i arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor. 

Olay, Pazar günü İzmit ilçesi Sekapark açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, Şerafettin Küçükyaşar (33), oğlu Veysel Küçükyaşar (4), Emre Kırlangıç (27), Hakan Uzel (35) ve oğlu 7 yaşındaki Sedat Uzel balık tutmak için tekne kiraladı. Denize açılan 5 kişinin içinde bulunduğu tekne, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı battı. Teknede bulunanlar çırpınmaya başladı. Teknenin battığını gören başka bir feribotta bulunan Akın Haktürk hemen denize atladı. Akın Haktürk denizde çırpınan bir kişiyi kıyıya çıkarmayı başardı. Olay yerine ise çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. 2’si çocuk 4 kişi deniz polisinin de yardımıyla denizden çıkartıldı. Emre Kırlangıç ise denizde kayboldu. Seka Devlet Hastanesine kaldırılan Şerafettin Küçükyaşar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Öte yandan şişme botun alabora olması sonucu kaybolan Hakan Uzel’in bulunması için bölgede başlatılan arama çalışmaları 3. gününde de bir sonuç vermedi. Sahil Güvenlik Ekipleri, Uzel’i bulmak için olayın meydana geldiği bölge ve çevresinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Bu haber toplam 670 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sona gelindi! Yakında açılıyor19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:00
  • Meteoroloji’den Kocaeli için son dakika uyarısı19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:14
  • Bunu yapan esnaflara ceza19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:00
  • Pompalar hazır bekledi19 Temmuz 2017 Çarşamba 09:36
  • Büyükşehir, her zaman engellilerin yanında18 Temmuz 2017 Salı 17:33
  • Savcı Dalaslan’a uğurlama yemeği18 Temmuz 2017 Salı 17:28
  • Hakan Uzel için endişeli bekleyiş18 Temmuz 2017 Salı 15:25
  • Sepetçi Konağı ve Müzesi'nin temelleri atıldı18 Temmuz 2017 Salı 14:54
  • Kocaelililere bir uyarı daha! Dikkat18 Temmuz 2017 Salı 13:26
  • Büyükşehir’den sertifikalı Pet Shop eğitimi18 Temmuz 2017 Salı 12:42
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti