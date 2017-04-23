Bugün hepimiz çocuk olalım

Bugün 23 Nisan. TBMM’nin kuruluşunun 97’nci yıldönümü. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği en önemli ulusal bayramlarımızdan biri.

Bugünün kıymetini bilelim. Bu devletin, bu vatanın, bu bayrağın önemi bu bayram gününde hepimiz düşünelim. Mümkünse bugün kendimizi çocukların yerine koyalım, onların sıkıntılarını anlamak için çaba gösterelim.

İZMİT’TEKİ TÖRENLER

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın İzmit’teki resmi kutlamaları sabah saat 09.00’da Kültür Tepesi mevkiindeki Atatürk Heykeli’ne çelenklerin konulması ve saygı duruşu ile başlayacak. Saat 10.00’da SDKM’de başlayacak törenlerde anaokullarının minik öğrencileri ile M.Sinan Dereli İlkokulu öğrencileri çok renkli gösteriler sunacak.

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ

Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik Yürüyüşü, saat 14.30’da Kültür Tepesi’nden başlayacak. Çocuklar bugün il yöneticilerinin makamlarına oturacak. Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Çocuk ve Bilim Şenliği de, Uluslararası Fuar Merkezi’nde gün boyu devam edecek.