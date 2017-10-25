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Bugün öğle saatlerinde dikkat!

Bugün öğle saatlerinde dikkat!

Meteoroloji İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bugün ilimizin de bulunduğu bölge için fırtına uyarısı yaptı.

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ÖĞLEN SAATLERİNDE

Meteorolojinin uyarısına göre, şiddetli yağışla birlikte fırtına, bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak. Rüzgar hızının (50-75 km/sa.)’e ulaşması bekleniyor.  Fırtınanın ulaşımda aksamalara, direk ve ağaçların devrilmesine yol açabileceği belirtilerek önlem alınması istendi.  Fırtına etkisini yarın sabah saatlerine kadar sürdürecek.

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