Bugün öğle saatlerinde dikkat!

ÖĞLEN SAATLERİNDE

Meteorolojinin uyarısına göre, şiddetli yağışla birlikte fırtına, bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak. Rüzgar hızının (50-75 km/sa.)’e ulaşması bekleniyor. Fırtınanın ulaşımda aksamalara, direk ve ağaçların devrilmesine yol açabileceği belirtilerek önlem alınması istendi. Fırtına etkisini yarın sabah saatlerine kadar sürdürecek.