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Bugün sahalar miniklerin

Bugün sahalar miniklerin

Küçük yaş gruplarında heyecan yarın U-12 Ligi’nde sürecek.

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M.Ali Kağıtçı, Avni Kalkavan, Büyükşehir Belediyesi, Kavaklı ve Metin Oktay sahalarında çok büyük yoğunluk yaşanacak. M.Ali Kağıtçı’da ilk maçlar 10.30’da başlayacak, 41 FK-Bağçeşmespor ve KYÖD Spor-Kartepe Belediyespor takımları puan mücadelesi yapacak. Avni Kalkavan’da 11.00’de başlayacak maçlar, 14.30’da Güneşspor-Kullarspor müsabakası ile tamamlanacak.

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